Forlani, il ricordo e la storia: "Politico di rara saggezza"

Quale migliore commemorazione per Arnaldo Forlani che un convegno nella sala dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Dove entrò nel 1958, nella terza legislatura, rimandno fino all’undicesima. La presenza silenziosa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha riconfermato, se vi fosse stato bisogno, l’importanza dell’ex premier pesarese. Con il saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana ad aprire gli interventi di Anna Ascani, Pierferdinando Casini, Umberto Vattani, Emma Fattorini, Agostino Giovagnoli. "Era un uomo riflessivo e prudente. Di rara – dice Lorenzo Fontana – saggezza politica. Discreto e riservato. Capace di tentare di convincere invece di imporre. Per lui c’è tanta stima e rispetto. Se il nostro paese ha potuto affrontare sfide terribili è anche merito suo".

La vice presidente Anna Ascani ha colto l’occasione per un ricordo personale: "Di lui ho sentito parlare fin da piccola da mio padre che si occupava della mia comunità. E Arnaldo Forlani era un punto di riferimento vero e un amico. Lo diciamo soprattutto oggi che il figlio Alessandro Forlani ha lavorato per questa commemorazione e con i suoi fratelli Luigi e Marco è qui. Tutto questo sottolinea che c’è un filo rosso che tiene insieme le generazioni. Il nostro dovere consiste nel trovare la capacità di mostrare la forza di quel filo". Mentre Pierfrdinando Casini ha ribadito un concetto fondamentale: "Forlani era molto legato al territorio che rappresentava, perché i parlamentari erano legati al territorio. Aveva un senso molto relativo dell’esercizio del potere". E se il professor Agostino Giovagnoli ha ricordato la sua scelta di evitare l’adesione alla Repubblica Sociale, scegliendo la dottrina sociale della Chiesa. Ancora Anna Ascani ha voluto riprendere il passato calcistico: "Lui è stato un centrocampista di raccordo nel calcio e un politico di raccordo in parlamento. La capacità di tenere insieme le varie parti della società". Presenti Giorgio Girelli e Gianni Letta. l.lu.