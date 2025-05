Forlani, morto e dimenticato: "Ancora niente intitolazione"

Balena bianca. Fumata nera. Neanche una piastrella dei wc comunali, a quasi un paio d’anni dalla morte del più illustre politico di Pesaro, delle Marche e dell’Italia, ricorda Arnaldo Forlani, ex ministro e premier, pesarese doc, ex giocatore vissino. Nonostante le promesse, zero carbonella. Tutto surrealmente (e grottescamente) tace sotto il sole quasi estivo. Come quel giorno, assolatissimo, in cui a Roma fu celebrato il lutto nazionale, e da Pesaro, per i funerali, non arrivò neanche una margherita rinsecchita. Come l’anno scorso, quando piovvero promesse, poi concretizzate in altre intitolazioni, ma mai alla memoria dello statista che abitò in via Manzoni, giocò al Benelli e, a detta degli stessi ex sindaci comunisti, Giorgio Tornati in pole, aiutò Pesaro e i pesaresi a conquistarsi un posto al sole.

A rispolverare una questione che pare infastidire, ci ha pensato l’opposizione in Consiglio comunale. Così, mentre Forlani continua ad essere celebrato e ricordato in tutto il mondo (ex ministri sovietici compresi), a Pesaro il tempo sembra essersi fermato alla Guerra di Corea. I consiglieri comunali di centrodestra lo scrivono a chiare lettere: "E’ imbarazzante che i sindaci non abbiano dato seguito a quanto approvato all’unanimità dal consiglio comunale su proposta del centrodestra: l’intitolazione di un luogo significativo ad Arnaldo Forlani. Pesarese, figura centrale della storia politica italiana, già Presidente del Consiglio, Ministro e Segretario della Democrazia Cristiana, Forlani merita il giusto riconoscimento nella sua città natale".

Un silenzio intraducibile, che Michele Redaelli, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Cristina Canciani e Giovanni Corsini (Fratelli d’Italia) e ancora Mauro Marinucci, Antonio Bartolomei, Giovanni Dallasta (Forza Italia), Marco Lanzi e Giulia Marchionni (Pesaro Svolta) e Dario Andreolli (Lega), mettono sul tavolo di piazza del Popolo.

Un silenzio che non passa affatto in cavalleria davanti alla città di una certa generazione. Fu proprio Giorgio Tornati, ex sindaco Pci, a lanciare l’idea di un’intitolazione all’ex leader della Balena Bianca, ma quell’appello è caduto nel vuoto più sordo e totale. E lo stesso destino è toccato ad un altro notabile della città: Scevola Mariotti. Scrivono i consiglieri: "Anche in questo caso, tutto tace, nonostante il voto unanime. Tanto clamore sulla cultura, ma alla fine sempre tanto fumo e poca sostanza". E dire che per due anni se ne sono viste di intestazioni. Per non parlare di quelle con il prefisso ’auto’ davanti. L’appello risuona forte: "Invitiamo l’Amministrazione a rispettare la storia di Pesaro e gli impegni presi dal consiglio comunale, abbandonando una gestione approssimativa della città, quantomeno evitando “intitolazioni dimenticate”". Balena bianca. Fumata nera.