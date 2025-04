Formaggi e salumi da primato: "Award" a Cheese

C’è una formaggeria e salumeria prelibata a Pesaro che ha fama (e fame) nazionale. E’ "Cheese bottega e cantina con sofà" di via Baldi 49 a Soria, a cui è stato assegnato l’Italian cheese award come miglior cheese bar italiano, in compagnia di altri cinquanta esercizi selezionati in tutta Italia. Un luogo storico, questo, un ex alimentari che Daniele Teseo ha ereditato dalla sua famiglia e trasformato in accoglienti salette per aperitivi e cene a base di selezioni prelibate di formaggi e salumi sia nazionali che esteri, senza trascurare i produttori marchigiani. E infatti potrete scegliere nel banco a vista anche una forma di luna gialla latte vaccino crudo con crosta fiorita, prodotto da Eros Scarafoni di Fontegranne, uno dei maestri caseari marchigiani più buoni e conosciuti. Dal suo laboratorio arriva anche uno squisito Campagnolo di latte vaccino crudo stagionato quattro mesi in grotta. Troverete inoltre uno squisito petto d’anatra affumicato e ottimi vini.

d.e.