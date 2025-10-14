Forme, colori e ironia nella mostra di Baldelli

Uno sguardo all’arte tra forme, colori e una certa ironia: è ciò che si percepisce visitando la mostra di Franco Baldelli, aperta tutti i giorni nei locali del Circolo Cittadino (via Veneto) fino al 16 novembre. L’esposizione, composta di una decina di grandi oli su tela raccolti nel maestoso salone del Circolo, è stata organizzata dalla stessa associazione in sinergia con Urbino in Acquerello. Il maestro ha portato in esposizione quadri che vanno dalle nature morte ai paesaggi urbani fino ad alcuni ritratti ‘impossibili’, come quello di Rossini, visto però nella più famigliare versione gourmet, con la busta della spesa presso il banco di un fruttivendolo, il cui titolare è molto somigliante all’ex soprintendente Mariotti. "Per me è molto importante l’ironia: una cosa di cui molto spesso si sente la mancanza, in tanti settori, a iniziare da quelli artistici. Allora nelle mie opere cerco di inserirla, come nel quadro di piazza del Popolo a Pesaro con molte oche. Ognuno lo legga come vuole".

All’inaugurazione, tenutasi sabato scorso, Baldelli era molto emozionato: "Ma siamo noi grati a lui – ha detto il presidente dell’associazione ospitante Alberto Ruggeri – per aver scelto Urbino per una sua mostra, con opere davvero vivaci e che catturano lo sguardo". Spicca tra i quadri, anche per la grandezza, una rielaborazione della Venere di Urbino di Tiziano, "il più bel nudo mai dipinto – confida Baldelli – e l’ho intitolato Homo Sapiens, perché noi sappiamo fare tante cose belle, ma anche distruggerle in maniera repentina. Poi ci sono varie nature morte, per rallegrare l’ambiente (ride, ndr) e sottolineare che… siamo alla frutta! Infine, vari studi sulla luce". Un enorme album di fogli contiene poi vedute di Roma con la tecnica della sanguigna, una vera rarità, tipica dei maestri del Rinascimento. La mostra è aperta a ingresso libero.

Giovanni Volponi