Forme e suoni, un tutt’uno. Così la scultura sposa la musica

Torna sabato per l’ultimo appuntamento in calendario la rassegna di musica e arte “Udendo forme, guardando suoni“. L’ultimo dei quattro elementi che sarà preso in esame è la terra. Alle ore 21, all’antico borgo del castello di Pietrarubbia, saranno protagoniste le sculture sonore di Pino Sciola suonate dal maestro Giacomo Monica (foto) con il Coro Montecastello. La serata avrà inizio poco prima delle 21, con l’inaugurazione di una nuova sala espositiva nel borgo, in cui è allestita la mostra “La Minima Variazione“ di Giulietta Gheller, a cura della storica dell’arte Sara Bartolucci.

"Ho proposto e organizzato la rassegna di questa estate, che sabato si conclude – dice Giulietta Gheller – incontrando una generosa collaborazione da parte degli amministratori e della Pro Loco. Mi hanno proposto in chiusura di aprire il nuovo spazio con i miei lavori recenti, l’ultimo dei quali, che dà il titolo alla mostra, vede la collaborazione del regista Andrea Laquidara e il patrocinio del Comune di Fermignano". Alle ore 21, nell’ex centro Tam che fu di Pomodoro, inizierà l’evento dedicato alla terra, portando il dialogo tra scultura e musica a un livello in cui la scultura è nata materialmente per suonare e la musica deriva fisicamente dalle sculture. Al centro le opere dell’artista sardo Pino Sciola, da poco scomparso, la cui Fondazione patrocina l’evento: pietre tagliate e lavorate dallo scultore che, sfregate con le mani o con altre pietre producono suoni raffinatissimi e diversificati e sulle quali ha lavorato il compositore e violinista Giacomo Monica. La collaborazione dei due artisti ha reso possibile la redazione di composizioni in cui le pietre cantano insieme alle voci umane e a Pietrarubbia verrà proprio Giacomo Monica con le sculture sonore donategli dallo stesso Sciola e con il coro Montecastello, da sempre interprete di queste composizioni. La serata chiude una rassegna e apre il percorso d’attesa per la settimana della cultura di Pietrarubbia, che si svolgerà dal 18 al 24 novembre, in cui il Museo di Arte Contemporanea che ha ereditato le sculture del Tam accrescerà la sua collezione ricollocando alcune delle opere più importanti negli spazi esterni, concretizzando la sua vocazione di Museo Diffuso.

