Spuntano le formiche nella mensa, disinfestata la scuola primaria

Vallefoglia (Pesaro), 2 aprile 2025 – Spuntano formiche nella mensa della scuola elementare di via Guidi, a Montecchio. Dieci giorni fa gli insetti avevano fatto la loro prima apparizione, l’Aspes aveva effettuato un intervento di disinfestazione e il problema appariva risolto. Almeno fino a ieri quando, di nuovo, le formiche si sono ripresentate, sempre nei locali della mensa scolastica in cui i bimbi che frequentano il tempo pieno si fermano per consumare il pasto. Il caso è stato segnalato anche nella chat delle mamme.

La notizia degli sgraditi ospiti a pranzo ha ben presto suscitato allarme tra i genitori che, anche dalle chat scolastiche e via social, si sono scambiati informazioni sulla vicenda. All’interno della scuola di via Giusti ci sono sono 16 classi, di circa 20 bambini ciascuna. La mensa è frequentata solo dalle 6 classi che fanno il tempo pieno, quindi all’incirca 120 piccoli studenti. Abbiamo raggiunto telefonicamente il dirigente dell’istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” Antonio Altorio per chiedere spiegazioni sulla vicenda.

“Stiamo parlando di un episodio sciocco e che è stato affrontato come si deve – rassicura il preside -. Giorni fa sono state notate delle formiche sul pavimento della mensa che si trova al piano terra. Noi ovviamente, come scuola, non possiamo fare la disinfestazione perché non siamo abilitati. Allora abbiamo fatto pulire tutta la mensa dai collaboratori scolastici che hanno spostato i mobili, hanno lavato gli armadi igienizzando completamente l’interno della mensa. Poi abbiamo contattato il comune e l’Aspes che hanno provveduto a fare una prima disinfestazione dell’area esterna alla scuola. Il tutto, ovviamente, con prodotti idonei perché all’interno ci sono i bambini e quindi l’intervento è stato fatto con tutte le precauzioni del caso. Poi però, questa mattina, si è ripresentato il problema. E allora abbiamo rimesso in moto la procedura, cioè la pulizia della mensa, ovviamente dopo il pasto dei bambini (il cibo viene preparato e confezionato da una ditta esterna ndr.) e abbiamo ricontattato l’Aspes che provvederà ad effettuare un nuovo intervento dopo la segnalazione fatta tempestivamente”.

E non solo. “La scuola ha segnalato anche la necessità di provvedere allo sfalcio dell’erba, ma naturalmente il Comune sta aspettando che smette di piovere per fare questo lavoro – spiega il preside Altorio -. Noi abbiamo ovviamente tutta la documentazione di quello che le dico. Abbiamo le telefonate al comune, la segnalazione inviata via pec, il primo intervento dell’Aspes e la segnalazione odierna”.