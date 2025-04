Fornace, Pd critico sul piano di recupero

"I progetti sulla ex fornace sono campati in aria e le risorse purtroppo insufficienti". Il Partito Democratico smonta il progetto della Giunta comunale che ha annunciato ieri di aver candidato l’area della dismessa fornace Volponi ad un bando della presidenza del consiglio per la riqualificazione di aree abbandonate, consapevole che, in caso di vittoria, sarebbe solo un primo stralcio pari a circa un terzo delle risorse necessarie per il progetto totale. I dem ducali partono da una considerazione: "È difficile pianificare e gestire lo sviluppo urbanistico della città e del suo territorio; ma per questa amministrazione ancor di più. Ma se l’area dell’ex Osca è ancora lì da anni senza progetti, l’area della ex fornace Volponi non può rimanere vuota, tanto più oggi che il Comune ne è divenuto proprietario. L’ex Fornace rappresenta un simbolo. Non solo per il potenziale urbanistico e culturale che ha, ma anche per ciò che ormai incarna agli occhi dei cittadini: una grande occasione per lo sviluppo futuro della città. Un’area che ancora dopo dieci anni è un rudere, al di là dei proclami e dei rendering del sindaco".

Per il Pd, l’Amministrazione non ha chiaro cosa voler fare della futura fornace: "Gambini non ha parlato né di una reale pianificazione urbanistica, né di un coinvolgimento della cittadinanza. Nessuna proposta concreta, nessun cronoprogramma, nessuna prospettiva chiara; solo promesse generiche, parole di circostanza, frasi fatte. Se davvero si ha a cuore la riqualificazione di quell’area, serve ben altro: serve trasparenza, coraggio politico e, soprattutto, competenza. Servono scelte, non dichiarazioni. Serve coinvolgere progettisti, cittadini, associazioni per restituire a Urbino uno spazio che potrebbe diventare un polo culturale, un centro per i giovani, un luogo vivo per una città viva. E sappiamo bene che la città ne ha immensamente bisogno".

Il Pd urbinate conclude con un invito, visto che Gambini ha promesso ieri di portare la questione anche in commissione lavori pubblici: "Le decisioni che verranno prese sulla ex Fornace possono incidere nelle scelte future dei cittadini, per questo vanno coinvolti. Ci auguriamo che questo accada, e siamo disponibili come sempre a partecipare ad un confronto importante per il futuro della città, per ridare finalmente slancio ad una Urbino da troppo tempo ferma. Nelle idee, nei progetti, nelle cose fatte".

Giovanni Volponi