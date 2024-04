Fornace Volponi: "Diventi un luogo di idee"

Il futuro dell’ex Fornace Volponi è uno dei temi centrali della campagna elettorale. Sin dall’acquisto dell’area da parte del Comune, annunciata a febbraio dal sindaco Maurizio Gambini, tanti hanno avanzato proposte su cosa realizzarci, ma secondo Davide Balducci, architetto e consigliere comunale del Pd, prima di procedere verso una qualunque direzione "sono indispensabili un’analisi e una pianificazione volte a definire cosa questo simbolo di Urbino e luogo strategico possa diventare, nonché le modalità, i canali di finanziamento e i tempi di realizzazione".

Balducci, che ritiene il ritorno della Fornace in mano pubblica "un importante risultato per la città, obiettivo che abbiamo sostenuto anche in Consiglio comunale", ribadisce che nel ripensare tale area possano convergere Città e Università, per la creazione di un luogo unico di sviluppo e lavoro: "Dove prima si lavorava l’argilla per plasmare l’ambiente fisico in cui viviamo, oggi potremmo dar vita ad un luogo in cui plasmare idee, centro di ricerca e sviluppo per la trasformazione ecologica del territorio e per la valorizzazione di quelle che dovranno essere le nostre eccellenze, cioè la qualità della vita, la salvaguardia ambientale, l’economia circolare, la gestione delle risorse e dell’energia, l’agricoltura biologica".

"Immaginiamolo ad esempio come luogo d’istruzione e ricerca dinamico e multidisciplinare per il settore agrario e dell’ingegneria ambientale, ma anche come luogo d’incontro, residenzialità e trasferimento tecnologico, magari con un Auditorium di alto livello, forza generatrice di opportunità di sviluppo per un territorio intero, nel quale sia inserito con rispetto e coerenza dello spirito dell’area".

Progettando per essa un futuro del genere, secondo Balducci, chi arriverà a Urbino potrà trovare nell’ex Fornace un punto di riferimento, il ‘landmark’ del connubio indissolubile che solo qui unisce da sempre città e campagna. Un’area di sviluppo strategico del territorio, non solo romantico, ma produttivo, da immaginare come una nuova porta che proietti la città nel futuro, centro propulsore di una nuova impresa sociale territoriale, cerniera di connessione fisica e virtuale tra locale e globale. Queste sono oggi solo suggestioni, ma qualunque obiettivo vorremo perseguire richiederà grande visione strategica. Anche per questo, Urbino deve scegliere la strada verso cui andare, non chiudendosi in sé stessa, ma guardando fuori, proiettandosi cioè, come nell’idea rinascimentale che l’ha resa grande, al di fuori delle proprie mura, non intese come limiti, ma come ponti dai quali guardare lontano e scegliere il proprio futuro".

n. p.