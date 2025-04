Fornace Volponi, un progetto per il recupero

È partito alla volta di Roma un progetto di fattibilità per recuperare la fornace Volponi. Obiettivo: ottenere i 10 milioni di euro messi a bando dalla Presidenza del Consiglio per lo sviluppo di aree dismesse. Il progetto, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, è stato inviato per l’adesione al bando volto a selezionare piani di sviluppo a favore di aree dismesse o in disuso di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

In ballo c’è un finanziamento massimo di 10 milioni di euro per ogni piano selezionato. Ma cosa prevede il progetto? L’intervento sull’ex fabbrica di laterizi manterrà i forni e la ciminiera, mentre saranno demoliti i manufatti crollati o degradati; verrà invece ricostruita la sequenza di tettoie per l’essiccamento dei mattoni e la protezione dei forni. L’intento è recuperare il rapporto originario tra i manufatti storici e il contesto ambientale e paesaggistico della città.

Il progetto complessivo, su una superficie di 77.715 metri quadri (quasi 8 ettari), coinvolgerà anche l’Università di Urbino e si articola in sei aree: un parco culturale museo della ceramica; un’area ricettiva con spa e struttura sportiva; un hub per il turismo sostenibile e gastronomico; un centro polifunzionale per l’arte e l’artigianato; un centro universitario per la formazione e l’innovazione sul restauro; un parco per la mobilità ciclopedonale e parcheggio intermodale. Costo totale: 35 milioni di euro, che saranno suddivisi in due stralci, il primo dei quali partecipa al bando attuale.

Una quota pari a 2 milioni e 300mila euro sarà coperta invece con fondi comunali e investimenti privati. "L’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Maurizio Gambini – ha individuato subito nel bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri un’opportunità unica di intercettare finanziamenti strategici per avviare il piano di riqualificazione e restauro dell’ex fornace Volponi, che abbiamo portato in patrimonio pubblico soltanto un anno fa, dopo più di mezzo secolo di abbandono. Un ringraziamento particolare va al nostro Ufficio Tecnico e ai professionisti che hanno lavorato in tempi record per realizzare l’iter amministrativo necessario. Il luogo si adatta perfettamente alle caratteristiche richieste dal bando, che guarda al recupero di manufatti industriali o di archeologia industriale volti allo sviluppo turistico, culturale, sportivo e di mobilità sostenibile. Abbiamo l’opportunità di recuperare un segmento importante della storia industriale di Urbino, un luogo carico di memoria collettiva, alle porte della città patrimonio Unesco, che merita di essere restituito alla comunità grazie alla creazione di nuovi spazi per attività culturali e sociali".

Ma il bando, come detto, coprirebbe solo un primo stralcio: "Con questo progetto, che presenteremo anche in commissione Lavori Pubblici – prosegue il sindaco – saremo pronti in futuro a partecipare anche ad altri bandi nazionali e comunitari per attirare altre risorse. L’obiettivo è creare un polo multifunzionale, capace di generare valore sociale ed economico per la nostra città e diventare un punto di riferimento per tutto il territorio. Un valore aggiunto, che attribuisce anche punteggio nella valutazione del progetto, è rappresentato dal coinvolgimento attivo dell’Università e dei privati, che hanno già manifestato interesse a contribuire allo sviluppo del piano. Dopo l’acquisizione e la prima ripulitura, si aggiunge un altro tassello importante per riportare alla luce un luogo strategico e caro alla città". Qualche mese fa, l’area scoperta era stata ripulita ed erano stati fatti i rilievi per la messa in sicurezza del camino, rientrante nel primo finanziamento comunale, che dovrebbe partire tra qualche mese.

