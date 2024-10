"Fornitori e corrieri stessi problemi"

"Io per fortuna mi muovo soprattutto in bici ed abito anche vicino alla mia attività - dice Francesco Casalino, titolare della libreria Campus di via Rossini - ma ogni giorno raccolgo lamentele di clienti, colleghi e dipendenti che fanno una grandissima difficoltà a trovare parcheggio per venire in centro storico. Alcune volte mi è capitato che anche dei turisti non trovassero posto e mi metto anche nei panni di chi abita un po’ più lontano e non può raggiungere in bici il centro. Questo può limitare la fruizione del centro storico. Lo stesso problema lo rilevano anche i fornitori e corrieri che fanno fatica a trovare posto. Quello dei parcheggi è un problema che va affrontato, anche per attirare le persone in centro".