Foro Boario, lavori e proteste: "Non si va né avanti né indietro"

Fermi da diversi giorni i lavori al Foro Boario, protestano residenti e automobilisti. "Sono almeno una decina di giorni – lamenta chi utilizza abitualmente il parcheggio – che non si vedono operai, qui è tutto fermo, il parcheggio è nel caos". Il cantiere per la riqualificazione del parcheggio del Foro Boario è partito da metà gennaio, ma a pochi giorni dall’inizio dei lavori si è subito fermato. Ovviamente il fatto non è passato inosservato a chi frequenta abitualmente quel parcheggio e ai residenti che attendono da anni la sua sistemazione.

Per l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori è tutto sotto controllo. "Il cantiere – spiega – è fermo solo da 4-5 giorni, stanno aspettando l’esito dei carotaggi necessari per stabilire il tipo di asfalto da adottare. Sono già arrivati i risultati e tra qualche giorni il cantiere potrà ripartire. Tutto questo serve a evitare eventuali ristagni d’acqua e a realizzare un asfalto che duri nel tempo". Aggiunge Brunori: "L’asfalto non è solo catrame buttato sulla terra ma suppone uno studio per capire il migliore intervento possibile in funzione del terreno sul quale si deve intervenire".

Il cantiere che durerà fino al 6 giugno andrà avanti a step per consentire comunque l’uso di quello spazio agli automobilisti: in questa prima fase sono circa un centinaio gli stalli inutilizzabili. Al termine dell’operazione i posti auto passeranno da 316 a 332, più 12 parcheggi per i disabili, due per le donne in gravidanza, 2 per il carico e scarico, 10 per le moto e 45 per le bici. Previsto anche l’abbattimento di 24 piante sulle 120 presenti e ne saranno messa a dimora 31 che avranno le basi coperte, per proteggerle dai danni provocati dalle auto. Migliorerà anche l’illuminazione, altro aspetto molto sentito dai residenti, con i punti luce che passeranno dagli attuali 12 a 35.

an.mar.