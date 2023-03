Foro Boario, terminata la prima metà del parcheggio

Ecco il nuovo Foro Boario: posti auto ordinati e strada asfaltata. La prima metà del parcheggio sarà terminata, e di nuovo disponibile per la sosta auto, entro la fine della prossima settimana, tutta l’area sarà di nuovo disponibile per giugno. "Il cantiere procede spedito – assicura l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – l’impresa appaltatrice, una ditta locale, sta rispettando il programma dei lavori". Al termine dell’operazione i posti auto passeranno da 316 a 332, più 12 parcheggi per i disabili, due per le donne in gravidanza, 2 per il carico e scarico, 10 per le moto e 45 per le bici. Anche in questo caso saranno sacrificate 24 piante sulle 120 presenti e ne saranno messa a dimora 31 che avranno le basi coperte, per proteggerle dai danni provocati dalle auto. Migliorerà anche l’illuminazione con i punti luce che da 12 diventeranno 35. C’è grande attesa per i lavori del Foro Boario, un grande parcheggio a ridosso del centro storico, quindi comodo per chi deve fare shopping, e a due passi dal Santa Croce.

an.mar.