Forte grandinata nell’entroterra. In 30 minuti imbiancate le strade

Entroterra urbinate imbiancato: non è un colpo di coda dell’inverno ma una grandinata eccezionale che ha colpito l’alta valle del Metauro e del Foglia tingendo di bianco tutto in pochi minuti. Le zona più colpite risultano essere quelle di Piandimeleto e Fermignano ma la grandine ha picchiato tutta la zona: imbiancate strade e tetti in una mezz’ora, dalle 14,30 alle 15, di fenomeno violentissimo. Grazie alle temperature ormai primaverili la grandine non è durata molto, sciogliendosi a terra, ma ci sono stati disagi soprattutto per la viabilità con allagamenti in alcuni punti. Non si registrano al momento danni a cose o persone. A livello di pioggia le varie stazioni di rilevamento oscillano tra i 10 e i 20 millimetri, la maggior parte dei quali sono appunto riconducibili all’intervallo tra le 14.30 e le 15.30, legati dunque al momento della grandinata che ha imbiancato il Montefeltro la val Metauro. Tra i disagi da segnalare una frana sulla strada statale 73bis, al chilometro 61, tra Urbino e Urbania prontamente ripristinata da Anas. Intorno alle 16, a causa della forte pioggia, una frana ha invaso la sede stradale trasportando fango, detriti e vegetazione. L’intervento della squadra Anas ha consentito di ripulire rapidamente la sede stradale, ripristinando la viabilità intorno alle 17. Anche questa zona è stata interessata dalla copiosa grandinata, con accumulo che ha reso necessaria la pulizia.

a. a.