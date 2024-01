Fortezza Albornoz, terzo ingresso. Tornano i grandi eventi nel parco

La Fortezza Albornoz avrà il proprio terzo ingresso, atteso per oltre 10 anni. Risolte le cause con la Soprintendenza, che bloccavano la partenza del cantiere dallo scorso decennio, il Comune ha avviato i lavori per aprire un camminamento tra il Parco della Resistenza e via Barocci. Un progetto che avrà tre risvolti: creare un nuovo percorso panoramico in città, portare più flusso di persone agli oratori di San Giovanni (di fronte al quale ci sarà uno dei due accessi) e San Giuseppe e consentire il ritorno degli eventi ad ampio pubblico nel parco, che, da normative, richiedono almeno tre vie di fuga.

"Ho visitato il cantiere la settimana scorsa e la ditta Mac3 Srl, vincitrice dell’appalto, sta operando abbastanza velocemente: prima dell’estate dovremmo essere a buon punto – commenta il sindaco, Maurizio Gambini –. Al momento stanno facendo i consolidamenti per realizzare la scala d’accesso che diventerà la terza via di fuga per l’uso del parco e della Fortezza. Soprattutto, però, daremo più accessibilità ai due oratori, che avranno proprio lì vicino il passaggio per scendere o salire, una nuova via suggestiva".

Per ricavarlo, sarà bucato il muro alto circa sette metri tra l’ingresso dell’Oratorio di San Giovanni e l’edificio dirimpettaio. Da lì partirà il camminamento, a zig zag fino in cima al versante, con lo scavo del terreno che è già stato realizzato, così come la preparazione della scarpata lato Parco della Resistenza. "Andrà anche risanato un muro di sostegno, prima interrato, con consolidamenti tramite micropali, mentre i drenaggi necessari erano già stati fatti in passato – prosegue il sindaco –. Per quanto riguarda l’apertura nel muro, lato oratori, ho chiesto di ampliarla: inizialmente, da progetto ne era prevista una di un metro e mezzo di larghezza, ma credo sia il caso di portarla ad almeno due metri o due metri e 20 centimetri. Fatto il camminamento, riqualificheremo tutta la scarpata, pulendo il verde e il versante, perché tra quel punto e il Parco della Resistenza c’è una zona di boscaglia. In parte è già stata rimossa, ma dovremo rimetterci mano, a fine cantiere, per una questione di decoro, pure nei confronti delle famiglie che abitano lì accanto".

"Va anche ricordato – prosegue il sindaco – che lo scorso anno abbiamo rimosso una recinzione presente nel parco da oltre un decennio, sistemando la parte alta della scarpata, mentre in via dei Maceri, in fondo al versante, già da tempo avevamo riconsolidato un muro su cui c’erano talmente tanti rovi che si avesse paura di toglierli, perché ormai sostenevano la parete. Questa riqualificazione renderà giustizia al pregio del luogo, assorbendo circa 650mila euro, con fondi presi dal Bilancio comunale".