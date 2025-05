Fortitudo e Vuelle: sfida decisiva per l'accesso ai playoff al Paladozza

Saltato il primo ostacolo, non senza difficoltà collaterali, adesso si alza l’asticella. Anche se Forlì non era proprio "casa", un fattore campo favorevole c’è comunque stato: viaggio breve, che ha consentito alla squadra di spostarsi la mattina stessa della gara e mille persone al seguito, che non sono poche. Adesso bisogna andare a vincere in casa d’altri, se si vuole rientrare nella lotteria dei playoff. Tre delle sei partecipanti ai play-in sono già andate a casa: prima Avellino, poi Torino e ieri Verona che ha perso contro Brindisi. L’ultima eliminata, che chiuderà la stagione di botto, scaturirà dal confronto del Paladozza tra Fortitudo e Vuelle che si gioca domani sera (palla a due alle ore 20.30).

Psicologico la squadra di Spiro Leka ce l’ha: ha vinto entrambe i confronti diretti della regular-season, all’andata largamente, mentre al ritorno al fotofinish, con il canestro di King dall’angolo ancora stampato fra i ricordi migliori di quest’annata per i tifosi biancorossi. E questo potrebbe rappresentare un piccolo tarlo nella testa dei bolognesi. Rovesciando la medaglia, l’orgoglio ferito di Aradori e compagni sarà una molla importante per spingerli a vincere la sfida più importante contro i rivali di sempre, quella che potrebbe spingerli dentro i playoff, dando un senso a una stagione sotto le attese. Il discorso vale naturalmente anche per la Carpegna Prosciutto, anzi forse anche di più visto che arrivare undicesimi dopo la caduta dalla massima serie ha rappresentato una delusione per la tifoseria, che non si aspettava di avere dieci squadre davanti al piano di sotto. Ma è esattamente quello che aveva dichiarato coach Leka in tempi non sospetti, cioè che c’erano dieci squadre più forti della sua Vuelle in questo campionato. Magari potremmo definirle costruite meglio, più equilibrate, o più lunghe, oppure più adatte alla categoria.

Che sia vero o meno, a questo punto però conta poco perché Brindisi ha dimostrato che dopo una stagione mediocre, arrivando tredicesima, cioè all’ultimo posto dei ’reietti’ si può fare il grande salto facendosi perdonare tutto. E dopo aver eliminato la decima (Avellino) ha fatto secca pure l’ottava (Verona) vincendo due volte in trasferta. I play-in sono un’invenzione capace di dare una seconda possibilità a formazioni che hanno sbagliato qualcosa sul loro percorso e per questo è piaciuta; ma, quando il quadro dei playoff sarà completo, ha ragione Dell’Agnello a dire che decidere chi è la più forte delle otto sarà un rebus di difficile lettura.

Intanto Ahmad e compagni si sono ritrovati ieri pomeriggio in palestra. Non per un allenamento vero e proprio, perché le energie vanno ricaricate dopo una battaglia come quella di sabato, bensì per rivedere al video alcune situazioni sulle quali lavorare meglio, o sulle quali insistere in vista della gara di Bologna. Oggi allenamento a mezzogiorno e partenza nella mattinata di domani. Naturalmente un altro aspetto molto sentito è quello legato alla presenza o meno dei tifosi pesaresi, cosa che non sembra in dubbio, anche se come nella gara giocata a febbraio, il numero dei biglietti sarà sicuramente inferiore alla richiesta e gestito dalla tifoseria organizzata.

Elisabetta Ferri