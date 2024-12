Fortitudo Il play Luca Vencato è la novità della settimana

Non esiste periodo migliore che quello delle feste per mettere in calendario un derby sentito come quello tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Fortitudo Bologna, alimentato in quest’occasione dall’ottimo momento che stanno vivendo i biancorossi e la vicinanza in classifica tra le due formazioni.

La formazione biancoblu allenata da coach Attilio Caja, tornato su questa panchina a metà novembre subentrando a Devis Cagnardi, è uscita vincitrice in cinque delle ultime sei sfide di campionato giocate, le ultime due contro Forlì e Brindisi.

Novità di settimana che farà l’esordio in quest’oggi è il play Luca Vencato, regista di esperienza proveniente da Orzinuovi con cui stava viaggiando a 7.9 punti, 6.9 assist e 4.5 rimbalzi, acquisito in sostituzione dell’infortunato Gherardo Sabatini (rottosi il legamento crociato anteriore nella sfida del 10 novembre contro Torino). Nonostante questi movimenti sul mercato, playmaker titolare resta Matteo Fantinelli, miglior assistman del campionato con 8.8 di media e autore domenica scorsa del record di società di 16 assist superando i 14 di Gianmarco Pozzecco.

Nel ruolo di guardia titolare c’è Riccardo Bolpin che sta viaggiando a 10.5 punti con il 42.5% dal campo, rimpiazzato dalla panchina dall’esperienza di Pietro Aradori, ancora lontano dal proprio 100% della forma dopo la rottura del tendine d’Achille. Nell’ultima uscita ha prodotto 9 punti in appena 12 minuti. Salendo di centimetri troviamo Fabio Mian, giocatore che negli anni ha sempre fatto molto male alla VL, rimasto in A2 dopo la scorsa annata trionfale a Trapani, in ottima forma con un temibile 42% da tre punti, e un solido giocatore come Leonardo Battistini. Sotto canestro troviamo i due americani scelti dalla dirigenza fortitudina, Kenny Gabriel nel ruolo di ala grande e Deshawn Freeman nel ruolo di centro. Il primo è sceso di categoria dopo tre anni a Brescia, dove viaggiava a 8 punti di media con estrema efficienza al tiro (68%), e sta dimostrando tutto il suo valore al piano di sotto con 15.5 punti e 6.6 rimbalzi a gara.

Freeman invece segna leggermente meno con 15.1 punti di media ma cattura più rimbalzi (7.2), andando a formare un duo temibile sia internamente sia al di fuori della linea da tre punti. Arruolabile nella partita sarà anche Marco Cusin, al rientro in campo dopo mesi di assenza.

Leonardo Selvatici