Fortuna che regge l’export: "E molti si trasformano"

Non è stupito Moreno Bordoni, segretario della Cna Marche,

dai dati relativi al calo delle imprese e dei liberi professionisti del settore artigiano e del piccolo commercio nella nostra provincia.

"Purtroppo si tratta di una situazione che è sotto gli occhi di tutti – spiega – visto che veniamo da una congiuntura economica molto complessa. Prima l’arrivo della pandemia, poi i conflitti mondiali che hanno portato ad un aumento spropositato del costo delle materie prime o a problemi di approvvigionamento. Ora con l’inflazione che sta dilagando e i tassi di interesse che in alcuni casi hanno portato anche a quintuplicare le rate dei mutui, è chiaro che una provincia come la nostra, tra le più artigiane di tutto il paese e dove una persona su nove decide di intraprendere, possa soffrire maggiormente".

"Ma non vorrei fare del catastrofismo – aggiunge – perché dei segnali positivi, anche in questo momento, ci sono eccome. Nonostante tutto ciò che sta succedendo infatti, stiamo vedendo che le nostre imprese stanno continuano ad investire per potersi rafforzare. Oltre a questo, possiamo dire che hanno mantenuto i posti di lavoro ed in alcuni casi sono state fatte nuove assunzioni o sono alla continua ricerca di personale specializzato, che non è così facile da trovare. Dobbiamo poi sottolineare anche un altro fattore positivo:

i dati relativi all’export delle nostre aziende continuano a tenere, anche questo un segnale della grande stabilità delle realtà produttive di questo territorio". Il segretario della Cna Marche sottolinea anche come tante imprese artigiane, durante questi ultimi anni, si siano "trasformate" per essere più competitive: "Da artigiane sono diventate realtà più strutturate e sono evolute anche in imprese legate alla tecnologia e allo sviluppo digitale. E’ innegabile che ci sia una disaffezione al mestiere dell’artigiano puro da parte delle giovani generazioni – spiega Bordoni – ma questo è un problema culturale che purtroppo si protrae da anni e su cui la nostra associazione sta lavorando da tanto tempo. Purtroppo – conclude il segretario della Cna Marche - sono tante le botteghe legate all’artigianato artistico che stanno scomparendo perché questi professionisti non sanno a chi tramandare il proprio know how, ma ci stiamo adoperando affinché non si inverta la rotta e si prosegua con queste tradizioni che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo".

ali.mu.