Forum avvocati per interpretare la "Cartabia"

Avvocati a convegno per confrontarsi e discutere sulla "Riforma Cartabia penale" e le sue "problematiche interpretative". È questo il tema al centro del dibattito che si terrà domani alle ore 15.30 all’hotel Flaminio di Pesaro (in via Parigi, 8).

Dopo i saluti del consigliere segretario del Consiglio dell’ordine degli avvocati, appena rinnovato nelle sue cariche, Alessandro Pagnini, la parola passa al relatore, l’avvocato Stefano Savi del foro di Genova, già consigliere del consiglio nazionale forense e coordinatore della Commissione diritto penale.

"Il convegno – commenta l’avvocato Pagnini – vuole dare la possibilità a tutti i colleghi di approfondire, studiare, la riforma Cartabia penale, confrontandosi su tutte le varie problematiche interpretative che si pongono".