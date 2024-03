’Forza Giovane’ guru delle borchie: "La nostra arte: ricamare idee"

COLLI AL METAURO (Pesaro-Urbino)

Era Made in Marche, opera del dinamico e creativo team di ‘Forza Giovane’, di Calcinelli di Colli al Metauro, quella cascata di borchie di ogni forma sui capi dei La Sad – realizzati da Pablo Patané per il brand Cycle – al Festival di Sanremo. "Li abbiamo borchiati, decorati con tanti metalli. Un bellissimo ricamo" commenta Piergiovanni Vitalini, 63 anni, metallaro doc, come dimostra il suo stile che lo vede ‘ricoperto’ di maglia metallica, accessori, spille, bracciali, anelli a profusione. E’ fondatore (nel 1988) e a capo di ‘Forza Giovane’, azienda con 70 dipendenti (età media 40 anni) dove la sua passione per il metallo convive con quella per il ricamo con perline, paillettes, fili, tessuti e materiali di ogni genere.

Le borchie dei La Sad sono solo un aspetto dell’universo creativo che ‘Forza Giovane’ mette a disposizione delle più importanti griffe italiane, francesi, inglesi "che, nella maggior parte dei casi, hanno la produzione più rilevante in Italia. Manteniamo la manualità, la produzione, l’artigianalità che questi brand amano e ricercano".

La sua è una delle aziende più rinomate nel ‘ricamare idee’, con un marchio apprezzato nel panorama della pelletteria, basa le sue lavorazioni su creatività, innovazione e ricerca costante di idee e nuove tecnologie. "Facciamo tutto quello che è decorazione, manipolazione di tessuti, di materiali, di filati. Abbelliamo i capi finiti, gli diamo un valore", illustra Vitaliani che spiega come una banale telina arricchita da un ricamo e da piccole sfrangiature diventi qualcosa di bello da indossare; come un finto camoscio cambi volto con l’effetto arricciato creato dal ricamato con paillettes elastiche.

"Siamo bravi nella tecnica degli agugliati che siamo stati tra i primi a portare in Italia dal Giappone. Abbiamo nuove macchine elettroniche per montare perline e fare lavorazioni particolari che, altrimenti, finirebbero in India". Tutto all’insegna del Made in Italy "che dobbiamo sponsorizzare perché se distruggiamo la filiera, le persone che ci lavorano non le ricostruiamo più". Certo, il rapporto qualità-prezzo li vede penalizzati: "Produciamo tutto internamente a costi alti, ma vendiamo grazie a qualità, ben fatto e puntualità nelle consegne. Le ragazze del nostro ufficio stile amano sperimentare con materiali e filati e noi le lasciamo libere di fare quello che viene loro in mente. Seguiamo le tendenze, ma siamo molto liberi, cerchiamo di farle noi e di dare noi, delle idee, ai brand".

Al recente Lineapelle, ‘Forza Giovane’ era presente con le ultime novità creative, esclusive e materiche, in uno stand creato in collaborazione con l’AI: "E’ una delle poche fiere, in Italia, che stanno diventando più importanti di Parigi e sono molti i francesi venuti a Milano".