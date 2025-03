Forza Italia a congresso. Cicoli unico candidato a segretario del partito

Congresso unitario per Forza Italia che a Fano conta 180 iscritti. E’ Fabio Cicoli (foto), medico in pensione, il candidato segretario del partito cittadino che si riunisce in congresso domani mattina, domenica 16 marzo, alle 9.30 a palazzo Martinozzi (sala Pedinotti). I lavori, presieduti da Elisabetta Foschi, dovrebbero portare all’elezione di Cicoli, unico candidato segretario, che prenderà il posto di Enzo Di Tommaso (consigliere cda Aset) e Fiammetta Rinaldi (capogruppo in consiglio comunale), i quali comunque rimarranno nel consiglio direttivo composto da una quindicina di persone: i nomi saranno resi noti, domani mattina, dallo stesso Cicoli. "I 180 iscritti del partito sono una eredità importante – commenta Cicoli – che dovremo confermare se non migliorare". Il nuovo segretario avrà il compito di guidare il partito verso le prossime regionali con Fano, governata dal centrodestra, che giocherà un ruolo centrale sulle candidature e sul risultato del voto. "Abbiamo lavorato per un congresso unitario – conferma l’assessore regionale Stefano Aguzzi – perchè come partito in crescita abbiamo bisogno di ampliare gli orizzonti e includere nuove figure interessanti e conosciute anche al di fuori della politica". E sul risultato degli iscritti Aguzzi commenta: "In questi ultimi anni si è realizzato un ottimo lavoro di squadra e chi ha guidato il partito finora, parlo di Di Tommaso e Rinaldi, in un momento non facile, ha fatto un gran lavoro". Completamente diversa la situazione dentro Fratelli d’Italia dove, dopo l’elezione del nuovo coordinatore Davide Dini, nessun passo è stato ancora compiuto per ricomporre la frattura tra le due anime del partito. Si attendono le mosse di Dini, il cui primo atto dovrebbe essere la convocazione del consiglio direttivo con i 10 eletti durante il congresso e gli altri 5 da lui nominati, quali espressione della maggioranza. Le divisioni di Fratelli d’Italia preoccupano il resto della coalizione di centrodestra, soprattutto la Lega che esprime il sindaco e due assessori.

an. mar.