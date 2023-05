Forza Italia boccia le decisioni del Cda di Mms

Il coordinamento provinciale di Fi interviene sulla vicenda Marche Multiservizi: "Alla presenza degli amministratori comunali, provinciali e regionali iscritti a Fi e dei dirigenti del partito, abbiamo discusso della recente decisione assunta dalla assemblea dei sindaci soci di Marche Multiservizi e volta ad aumentare di oltre il 65% le indennità dei componenti del cda e lo stipendio dell’amministratore delegato della società. I sindaci di Forza Italia hanno puntualizzato che nessuno di loro era presente a quella votazione e che nessuno li aveva informati della volontà di incrementare i compensi. Sul merito della questione, tutti i componenti del direttivo hanno espresso contrarietà rispetto agli aumenti auspicando una nuova assemblea per rettificare la delibera precedente. Va infatti considerato che si tratta di emolumenti del cda di una società che fa consistenti utili gestendo servizi essenziali per i cittadini. Servizi i cui costi sono aumentati notevolmente nell’ultimo anno mettendo in difficoltà tante famiglie. Una società partecipata da enti pubblici deve secondo Forza Italia non mirare solo ad aumentare gli utili bensì a puntare ad offrire ai cittadini i migliori servizi a costi quanto più possibile ridotti".

Continua la nota di Fi: "Il secondo tema affrontato dal coordinamento era relativo al paventato progetto di realizzazione di una nuova discarica di rifiuti speciali presso il comune di Petriano in località Riceci. Dopo aver ascoltato la relazione dell’amministratore di Forza Italia di Petriano Cecconi secondo il quale il comune è contrario a questo progetto, si è udita la precisazione dell’assessore regionale Aguzzi secondo il quale quel progetto non sarebbe conforme alla norma regionale in base alla quale occorre una distanza di almeno duemila metri tra l’impianto per il trattamento di rifiuti speciali e il centro abitato. E lì la distanza sarebbe inferiore. Neppure potrebbe realizzarsi un impianto per rifiuti urbani in quell’area perché la proposta non è contemplata nel piano d’ambito. Poiché infine spetta alla Provincia autorizzare o meno il progetto in questione, si è deciso di presentare un ordine del giorno in consiglio provinciale per esprimere la contrarietà di Forza Italia e per far esprimere nel merito tutti i componenti del consiglio".