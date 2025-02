Forza Italia domenica a congresso. Sarà eletto il segretario comunale

Domenica a partire dalle 10,30 la sala Serpieri del Collegio Raffaello ospiterà il congresso comunale urbinate di Forza Italia, presieduto dall’assessore regionale Stefano Aguzzi. Forza Italia ha dato avvio, su indicazione del segretario nazionale Antonio Tajani e di Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione, alla stagione dei congressi comunali in tutta Italia.

La presentazione del congresso è affidata a Elisabetta Foschi, assessore ducale e coordinatrice provinciale: "Si sta procedendo alle fasi congressuali in tante città – spiega – e nella nostra provincia abbiamo iniziato domenica scorsa a Pesaro mentre domenica sarà la volta di Urbino. Il congresso serve ad eleggere il segretario che succederà all’uscente Giuseppe Balduini, assieme al nuovo direttivo. In quella sede si daranno anche le indicazioni politiche ed organizzative che si intenderanno portare avanti non solo all’interno dell’amministrazione di Urbino, dove Forza Italia è forza di governo, ma anche in vista delle imminenti regionali che verosimilmente si terranno a fine settembre di quest’anno".

"Forza Italia si candida come forza di garanzia dell’attuale maggioranza di governo uscente e siamo convinti possa vincere ancora, grazie al contributo importante del nostro partito che saprà rappresentare, così come fatto nell’ultima tornata elettorale, la risposta moderata e concreta per gli elettori di questa provincia", conclude Elisabetta Foschi.

Andrea Angelini