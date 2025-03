Forza Italia Fano a congresso:. Fabio Cicoli eletto segretario

Fabio Cicoli eletto per acclamazione segretario di Forza Italia Fano al termine del congresso di ieri mattina a palazzo Martinozzi: i lavori, presieduti da Elisabetta Foschi, si sono aperti con l’Inno d’Italia e con un filmato dedicato al fondatore Silvio Berlusconi, con le storiche immagini della stretta di mano tra Putin e Bush, a Pratica di Mare, nel 2002. "Immagini – ha commentato Foschi – che suscitano grande nostalgia: Berlusconi ha sempre lavorato per la pace, convinto che i rapporti umani tra i leader possano fare la differenza". "Un’ avventura quella del ‘94 (il riferimento è alla “discesa in campo“ di Berlusconi ndr) che ci ha contagiato tutti – ha aggiunto Cicoli, in FI fin dalle origini – e che ora va avanti con il presidente Antonio Tajani: la persona giusta al momento giusto. Siamo una forza politica inclusiva e moderata, guidata da una persona rassicurante come Tajani, capace di dare serenità nonostante il momento di incertezza che stiamo vivendo".

Il neo segretario ha assicurato la lealtà di FI nei confronti del sindaco Luca Serfilippi (presente al congresso) e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: "Con noi dormono sonni tranquilli". Cicoli prende il testimone da Enzo Di Tommaso (consigliere nel cda di Aset) e da Fiammetta Rinaldi (consigliere comunale) che, nel ruolo di coordinatori, hanno allargato il partito fino a raggiungere i 180 iscritti. "L’elezione i Cicoli – ha commentato Aguzzi – è la conferma che siamo un partito attento a valorizzare figure conosciute anche fuori della politica". In ogni caso Rinaldi e Di Tommaso rimarranno nel consiglio direttivo insieme a: Filippo Minardi, Alessandro Copparoni, Mauro Talamelli, Marcello Palazzi, Antonio Terlizzi, Stefano Aguzzi, Francesca Delvino, Carla Scardacchi, Matteo Memè, Vincenzo Blasi, Marco D’Agnolo, Massimo Muratori. Di Tommaso avrà un ulteriore incarico nel coordinamento provinciale, a fianco di Foschi.

Anna Marchetti