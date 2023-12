Forza Italia, finalmente il congresso. Foschi: "Siamo sulla strada giusta"

Un congresso provinciale di Forza Italia è un evento che non accade da anni. E averlo convocato per domani mattina al Tag hotel di Fano diventa più che un evento, soprattutto perché c’è una candidatura unica e unitaria, firmata dall’intero direttivo, che trasformerà da commissario a segretario provinciale l’assessora di Urbino, Elisabetta Foschi. Al congresso potranno partecipare e votare tutti i 280 iscritti di Forza Italia nella provincia di Pesaro e Urbino per l’appuntamento politico più importante dell’anno, uno del post Berlusconi.

"Si vota per il congresso di Forza Italia nella provincia di Pesaro e Urbino come in tutte le provincie d’Italia – spiega Elisabetta Foschi – perché oltre ad eleggere il coordinamento provinciale saranno nominati i delegati al congresso nazionale di Roma del 23-24 febbraio per l’elezione del segretario nazionale (candidatura di Antonio Tajani, ndr). C’era la necessità di costruire un partito capace di raccogliere l’eredità di Silvio Berlusconi. Anche in questa provincia erano anni che non si faceva un congresso. Io ero commissario dal 2019 e quindi quello di domani – sottolinea Foschi – è un appuntamento importante per il nostro partito. Anche di dibattito interno".

Con Elisabetta Foschi alla conferenza stampa hanno partecipato la responsabile degli enti locali Margherita Mencoboni, i responsabili di Pesaro Gianmarco Cecconi, di Urbino Laura Scalbi, di Fano Enzo Di Tommaso e Fiammetta Rinaldi. Mentre Margherita Mencoboni ha voluto sottolineare l’importanza dell’adesione del sindaco Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche e ribadire che Forza Italia sarà presente con suoi candidati in tutti e 40 Comuni: "Vorrei cogliere l’occasione di ricordare Anna Renzoni, che è stata tra i fondatori nel 1994 di Forza Italia e ha rappresentanto il partito per anni nel consiglio comunale di Pesaro". Mentre la futura segretaria provinciale ha voluto sottolineare un concetto: "Questa provincia, storicamente di sinistra, è cambiata. Dalle ultime regionali in poi – dice Elisabetta Foschi – la differenza elettorale con le altre province delle Marche non c’è più. Forza Italia ha raggiunto gli stessi consensi delle altre province. Anche per questo abbiamo avuto un assessore regionale. La stessa tendenza l’abbiamo raggiunta anche nelle politiche. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo lavorare ancora così. Siamo il perno moderato della coalizione di centro destra".

E’ l’introduzione di un possibile cambiamento, dopo quasi 80 anni anche a Pesaro? "Certo, in questo territorio c’è una forte spinta per il cambiamento. Dove abbiamo avuto la possibilità di governare – ribadisce Foschi – anche per la prima volta come a Urbino, abbiamo anche avuto la conferma elettorale. Perché Forza Italia e il centro destra sono stati capaci di aprirsi a forze civiche, capaci di guardare oltre ai confini della coalizione. In realtà con Forza Italia dialogano tanti amministratori indipendenti che ne riconoscono l’equilibrio delle scelte".

Luigi Luminati