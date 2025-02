Forza Italia punta sui giovani. Il 25enne Antonio Bartolomei è il coordinatore comunale

Nel segno dei giovani. Ieri all’hotel Flaminio assemblea cittadina di Forza Italia che ha visto l’elezione all’unanimità di Antonio Bartolomei, un 25enne in rampa di lancio. Qualche mese fa era stato eletto coordinatore provinciale dei giovani del partito di Berlusconi. Non è stata solo la salita al ‘trono’ dell’infante del partito, ma è stato anche il ricordo di una delle anime di Forza Italia, in città e non solo: la compianta Anna Renzoni, la "donna con un entusiasmo contagioso" ed anche la donna "che ha battuto come numero di voti alle Politiche anche un ministro uscente del Pd come Marco Minniti", ha ricordo aprendo i lavori Elisabetta Foschi segretario provinciale del partito.

Una cinquantina di esponenti in sala: non solo pesaresi ma anche della provincia, con due arrivati da Fano, la Scialbi per Urbino, e altri da altri centri. Tra questi, Margherita Mencoboni, di San Costanzo, che ha raccontato la "Le Mans" dell’attuale sindaco – anche in questo caso un giovane – che "parte con Berlusconi, passa poi a Fratelli d’Italia, per creare quindi una coalizione dove il partito di partenza viene tenuto fuori". In sala Giovanni Dallasta, consigliere regionale, e l’assessore regionale Stefano Aguzzi che ha ricordato, dopo aver fatto gli auguri al giovane Bartolomei, il ruolo centrale del partito nella coalizione di governo della Regione "dove siamo partiti con due consiglieri, oltre me assessore, ed ora siamo quasi in sei...". Un Aguzzi che ricorda anche che l’ex ospedale psichiatrico "è arrivato al Comune di Pesaro perché ai bandi la Regione non poteva partecipare".

Al tavolo, con Elisabetta Foschi che ha diretto le operazioni, c’erano Maurizio Marinucci, consigliere comunale, il segretario uscente Gianmarco Cecconi che ha spiegato il lavoro fatto in questi anni "perché oggi abbiamo 3 consiglieri comunali, 7 di quartiere e 100 tesserati". Quindi Mauro Ruggeri responsabile organizzativo. In sala anche Alessandro Di Domenico l’alleato dell’Udc, Marco Lanzi capo della coalizione di centrodestra alle amministrative.

Una elezione scontata quella di Antonio Bartolomei sostenuto da tutti i maggiorenti del partito ed anche l’unico candidato: "Scusate se non sono loquace come al solito perché sono molto emozionato. Tante cose non vanno in questa città e noi come consiglieri diamo battaglia tutti i giorni. Dobbiamo ribaltare lo strapotere del Pd in città e possiamo farlo solo noi come partito moderato. Fra quattro anni, alle prossime amministrative, presenteremo una squadra forte e competente, il mio sarà un direttivo aperto e punteremo sulle soluzioni reali e concrete dei problemi della città", ha concluso Bartolomei fra gli applausi.

