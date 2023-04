Forza Ucchielli "Gamba e braccio vanno già meglio Ma è stata dura"

di Roberto Fiaccarini

Che Palmiro Ucchielli abbia superato il momento più brutto lo si capisce da come risponde al telefono a chi gli chiede come sta: "Sai, Cristo nell’orto degli ulivi non stava un granché", dice il sindaco di Vallefoglia tirando fuori uno dei suoi proverbiali detti mentre è ancora ricoverato nella ‘Stroke unit’ dell’ospedale Santa Croce di Fano. "Sto abbastanza bene – spiega subito dopo –, anche perché in questo reparto sono tutti bravissimi. Hanno fatto un po’ come quando si deve sturare un lavandino: quella parte in cui la circolazione del sangue era più problematica l’hanno riattivata". Era un ictus, per dirla fuori dalla metafora. E Ucchielli se l’è vista brutta: sono stati tempestivi i medici, certo, ma lo è stato anche lui a capire che quei fastidi al braccio e alla gamba sinistra non erano indolenzimenti. Insomma, l’intuito che l’ha sempre guidato nella politica non l’ha abbandonato nel momento in cui più serviva.

Il suo racconto parte da qualche giorno fa: "Avvertivo forti dolori di cervicale e giramenti di testa – dice –, ma niente di che. Però avevo preso degli antinfiammatori. Giovedì mattina sono andato in Comune alle 6.30 del mattino, come sempre, ma mi è venuto un gran male alle spalle che stava diventando insopportabile. I sanitari della Casa della salute di Montecchio, davvero bravi e disponibili, mi hanno dato Voltaren e Muscoril, ma dopo un’ora ho iniziato a sentire che mi mancava la forza alla gamba e al braccio sinistro. I miei collaboratori mi hanno detto che poteva essere l’effetto dell’antidolorifico". Ed è a questo punto che l’intuito ha fatto la differenza: "Ho detto loro che era meglio chiamare il 118 – racconta ancora il sindaco – perché la situazione cominciava a preoccuparmi. Sono arrivati in tempi molto rapidi e il medico, bravissimo, ha capito l’antifona. Ha detto che poteva anche essere l’effetto dell’antidolorifico, ma per sicurezza era meglio andare all’ospedale per fare accertamenti".

E lì è emerso che non erano i problemi muscolari ad affliggere Ucchielli. "Mi hanno riattivato la circolazione che si era in parte bloccata e ora va meglio: il braccio e la gamba sinistra si stanno riattivando bene. In teoria, se non ci sono altri inconvenienti, nel giro di un po’ di giorni dovrei rimettermi in piedi. Gli stessi medici sono un po’ sorpresi di come stia andando, non posso lamentarmi. Ma non è stata una passeggiata".

Scontato che il telefono di Ucchielli si sia riempito subito di messaggi: "Ringrazio tutti – dice – sono intontito da tutte le cose che mi hanno scritto, mi hanno fatto commuovere. Nella vita si cerca di seminare, ma poi mica è detto che si raccolga sempre. Ecco, quando vedi tante persone che si preoccupano per te, capisci che qualcosa di buono l’hai fatto. Mi ha scritto anche chi ha fatto battaglie contro di me, una solidarietà emozionante".

Chi gli ha fatto visita racconta che accanto al letto d’ospedale c’era già l’agenda di lavoro, nonostante tutto: "Io sono stato sempre così, le cose le fai o no, non puoi fare finta di farle. Certo che il segnale è arrivato: dovrei darmi una calmata". Non lo farà, ma intanto facciamo finta di crederci.