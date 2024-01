Foschi e il decreto:: "Premiato il ruolo di capoluogo"

Nel prossimo consiglio dei ministri si voterà, rinviato di una settimana, il Decreto sul nuovo regolamento elettorale. Questo presenta diverse aspetti che riguardano Urbino. "Sono contenta come urbinate e segretario provinciale di Forza Italia per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Decreto elezioni – dice Elisabetta Foschi –. Oltre alla possibilità di un terzo mandato per i sindaci nei comuni fino a 15mila abitanti, di grande rilievo c’è il definitivo riconoscimento da parte del Governo del ruolo di Urbino capoluogo di provincia. Mai nessun governo aveva proceduto in questo senso. È un risultato enorme che rafforzerà il ruolo di Urbino e dell’entroterra. Ringrazio per questo tutto il Governo con particolare riferimento alla delegazione di Forza Italia guidata dal ministro Tajani. Così come ringrazio il sindaco che tanto si è prodigato con tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato", conclude Foschi. Anche Giorgio Londei, del Movimento Urbino e il Montefeltro e consigliere di minoranza commenta con un post su Facebook: "Nella bozza si recita che nelle Province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni capoluogo questo è individuato in ciascuno dei Comuni. Se il Decreto venisse approvato così, significa che è passato il concetto che noi abbiamo sostenuto da sempre per Urbino".

fra. pier.