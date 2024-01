Foschi: "Forza Italia ringrazia Sacchi per il suo lavoro"

Forza Italia ribadisce il proprio sostegno a Fernanda Sacchi (foto sotto), sindaco di Mercatello sul Metauro, dopo le sue dimissioni da presidente dell’Unione montana Alta Valle del Metauro, arrivate a dicembre. A farlo, a nome del partito, è la coordinatrice provinciale Elisabetta Foschi (foto sopra): "In merito alla decisione del sindaco Sacchi di dimettersi dalla presidenza della Unione montana, ci tengo a esprimere il ringraziamento a nome mio e dell’intero partito di Forza Italia per il lavoro da lei svolto in questi anni. Lavoro portato avanti in condizioni sicuramente difficili, sia per il periodo complicato, sia per l’anomalia dell’alleanza. Ho apprezzato molto l’operato e le scelte da lei compiute in questi anni. Fernanda si è sempre posta come obiettivo la difesa del territorio che amministra e la riprova ne è indubbiamente la sua posizione su Riceci. Non ha esitato a porsi con forza contro la proposta della maxi discarica, anche quando su questo si è dovuta scontrare con altri colleghi. Anche sulla Fano-Grosseto, infrastruttura che deve essere compiuta e portata avanti come stanno facendo Regione e Governo nazionale, ha posto questioni che interessano direttamente il territorio e che meritano la dovuta attenzione, senza facili strumentalizzazioni di parte. I risultati amministrativi conseguiti dall’Unione montana in questi anni sono importanti e significativi, ma comprendo e condivido l’analisi di Fernanda, che avrà sempre il sostegno convinto di Forza Italia su ogni scelta che vorrà fare in futuro".

n. p.