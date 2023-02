Foschi: "Incredibile, arrivano bambini da fuori con i genitori per mangiare da lui"

Se i negozi sono attrattivi tutta la città ci guadagna. Abbiamo chiesto un commento sull’eco social che sta ricevendo Bertuccioli da diverso tempo all’assessore alle attività produttive del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi.

"Questa è una novità che ho conosciuto recentemente – dice l’assessore Foschi (nella foto con Bertuccioli) – e l’ho conosciuta dall’esterno e non direttamente da urbinate. Molte persone di fuori mi hanno detto che venivano in Urbino, io credevo per vedere delle mostre o altro. Invece mi hanno risposto perché i figli volevano assaggiare le crêpes che si fanno qui. Così mi hanno raccontato del successo su TikTok di questo esercente che sta piacendo tantissimo e attrae moltissime persone. E’ diventato, con il suo negozio, meta di tanti ragazzini che portano con loro le famiglie, spesso sono minorenni e quindi si fanno accompagnare. E’ un richiamo turistico che si accompagna con il resto della città, le sue mostre e le bellezze che ci sono. In molti casi – prosegue la Foschi – il venire a mangiare le crêpes seguitissime su TikTok era l’obiettivo primario dei visitatori".

Un modo di comunicare la città e che crea attrattività da cui tutti possono prendere spunto. "Credo sia giusto riconoscere questa genialità a Walter Louis Bertuccioli, se sei simpatico sui social e questo fa venire gente nel tuo locale è motivo di pregio", conclude Elisabetta Foschi assessore alle attività produttive del Comune di Urbino.

fra. pier.