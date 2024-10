Foschi: "Nessun allarme sul finanziamento al nostro Ateneo"

Elisabetta Foschi, come segretario provinciale di Forza Italia, interviene sulla questione UniUrb, anche dopo un confronto con il ministro di riferimento, Anna Maria Bernini, appartenente al suo stesso schieramento politico. "In merito ai recenti interventi sull’Ateneo urbinate ci tengo a sottolineare che UniUrb riceverà nel 2024 quasi 58 milioni di euro. Nessuno nega una contrazione di 1,9 milioni sullo scorso anno, ma è anche vero che dal 2019 l’Ateneo ha portuto contare su un maggiore finanziamento di quasi 11 milioni. Numeri che non giustificano alcun allarme ma, al contrario, richiamano tutti a un forte senso di responsabilità nell’amministrazione di fondi pubblici, quindi tasse dei cittadini. Se si aggiungono poi gli ingenti fondi del Pnrr, è chiaro come il tema centrale non sia quello della scarsità delle risorse, ma della gestione responsabile che spinga l’Ateneo a passare dalla logica della spesa a quella dell’investimento. Per quanto riguarda le telematiche – prosegue Foschi –, il Ministero sta affrontando con molta serietà il tema. Il ministro Bernini ha costituito un tavolo con tutti i protagonisti del settore, dalla Conferenza dei rettori ai vertici delle Università telematiche. L’obiettivo, tramite un decreto che verrà presto emanato, è quello di scrivere regole comuni per garantire la qualità della didattica a prescindere dal mezzo che ogni studente può scegliere per formarsi. Né regali né favori, quindi, ma regole attorno alle quali tutti i soggetti della conoscenza possano trovare anche stimoli per innovare la didattica e gli strumenti della formazione", conclude Foschi.

fra. pier.