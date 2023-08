Fossi Vallefoglia: Completati Lavori di Messa in Sicurezza

Dopo sole due settimane, e in pieno agosto, sono terminati i lavori per la straordinaria manutenzione e la messa in sicurezza del fosso ‘Taccone’ e del ‘Re dei Gatti’ a Montecchio. L’amministrazione comunale di Vallefoglia ha annunciato che la prima parte di interventi programmati sono già stati portati a termine e precedono un più ampio ammodernamento dei condotti che inizierà al più presto. La messa in sicurezza del fosso ‘Taccone’ ha comportato finora una spesa complessiva di 75mila euro, interamente finanziati dal Comune con l’avanzo di amministrazione. La ditta che se n’è occupata ha lavorato per rimuovere ramaglie e detriti portati dalle eccezionali piogge cadute recentemente, provvedendo anche al riposizionamento dei blocchetti autoportanti nelle pareti laterali dell’alveo, rimossi dall’ingente quantità d’acqua. Anche il ‘Re dei Gatti’ ha beneficiato di interventi di manutenzione. Nello specifico, sono stati effettuati lavori di scavo per rendere più profondo il letto del fosso, innalzando al contempo le fiancate laterali per aumentare la portata d’acqua e prevenire altri allagamenti. Ciò ha permesso di dare maggiore sicurezza ai cittadini, ma le attività di assistenza non finiranno qui. "Questi primi interventi urgenti che ci permettono al momento di contenere fuoriuscite d’acqua in caso di forti precipitazioni, fanno parte di un progetto complessivo per la totale messa in sicurezza dei nostri fossi già approvato e redatto dal Consorzio di Bonifica – ha precisato il sindaco Palmiro Ucchielli –. Il tutto comporterà un investimento di circa 3 milioni di euro, di cui 900mila già finanziati. Appena otterremo le dovute autorizzazioni, si partirà subito con i lavori".

lu.ard.