Fosso, a Chieti un pari che sa di impresa. Resiste in 10 fino alla fine e sfiora la vittoria

1

FOSSOMBRONE

1

: Mercorelli 6, De Luca 6, Guerriero 6, Donsah 6, Gallo 6, Pinto 6 (15’st Allessi 6), Arlotti 7, Sabba 6 (10’st De Souza 6), Vuthaj 6,5, Ceccarelli 6 (33’st Cascio sv), Conti 6 (40’st Gueye sv). A disposizione: Zanin, Pracek, Caparrós, Giampaolo, Busatto. Allenatore: Del Zotti 6

FOSSOMBRONE: Bianchini 7, Ronchetti 6, Fabbri 6, Pandolfi 6, Giunchetti 6, Klajic 6, Masawoud 6, Likaxhiu 5, Sane 6 (10’st Procacci 6), Kamagate 6 (24’st Imbriola 6), Torri 6 (25’st Bucchi 7). A disposizione: Troesel, Rixi, Gubinelli, Valmori, Antonelli, Kyreemateng. Allenatore: Giuliodori 6,5

Arbitro: Mammoli di Perugia 6

Reti: 4’ pt Arlotti, 40’ pt Fabbri

Note: spettatori 3mila circa. Espulso Likaxhiu 8’st per doppia ammonizione.

Davvero un gran bel punto strappato dal Fossombrone a domicilio di un Chieti che ha dimostrato tutto il suo valore ed ha confermato di poter coltivare quelle ambizioni di primato davanti ai circa 3mila spettatori dell’Angelini. La gara non ha certo annoiato i presenti. E’ stata una partita difficile per entrambe, anche se il punto conquistato dagli ospiti è da considerarsi pesantissimo. La formazione ospite dal canto suo si è dimostrata equilibrata e solida nella parte difensiva e di rimessa, ma anche viva e fantasiosa sotto l’aspetto propositivo.

La formazione di Giuliodori ha giocato a viso aperto e senza timori, pur trovandosi in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa dopo l’espulsione dopo soli otto minuti di Likaxhiu e addirittura sfiorando il colpaccio nel finale. Solo la traversa infatti ha negato a Bucchi la gioia del gol. Gli abruzzesi hanno iniziato la gara con il piglio di chi vuol far sua la partita, tanto da passare in vantaggio già dopo appena 4’ con una conclusione dalla distanza di Arlotti.

E le occasioni migliori per poter andare a raddoppiare sono capitate sui piedi del bomber Vuthaj. Al 10’ ci ha provato da buona posizione, palla alta sulla traversa. Dieci minuti lo stesso lo stesso attaccante albanese si presenta solo davanti a Bianchini ma incredibilmente non inquadra la porta. Al 27’ è invece Ceccarelli a calciare alto. Gol fallito, gol subito. Al 40’ il gran tiro su punizione di Fabbri riporta il Fossombrone in parità.

Nella ripresa la situazione in campo è diventata ancor più difficile per il Fossombrone, visto che all’ 8 la squadra di Giuliodori è rimasta in dieci. L’ingenuo Likaxhiu ha rimediato il secondo giallo, chiamando la squadra ad un’impresa per poter uscire indenne da un campo infuocato. Dall’altra parte infatti, il Chieti, ritrovandosi in superiorità numerica, si è gettato in avanti alla ricerca del gol vittoria che sembrava potesse arrivare da un momento all’altro. Al 15’ st è stato bravo Bianchini ad opporsi ad una punizione di Ceccarelli. Ma il Fossombrone, anche con l’uomo in meno non ha mai mollato ed al 37’ addirittura è andato vicinissimo al clamoroso raddoppio, colpendo una traversa con Bucchi, la cui conclusione ha fatto correre un grosso brivido ai tremila tifosi abruzzesi. Dopo cinque minuti di recupero Mammoli di Perugia ha mandato le due squadre negli spogliatoi, chiudendo la gara su un pareggio tutto sommato giusto.