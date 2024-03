Fosso bello e dannato. Il Chieti si prende tutto

Fossombrone

FORSEMPRONESE 1949 (4-3-2-1): Marcantognini 6; Lorenzoni 6, Urso 6 (33’ st Procacci 6), Rovinelli 6,5, Calvosa 6; Fagotti 6,5, Conti 6, Pandolfi L. (40’ st Bucchi ng); Brigidi 6 (33’ st Bianchi 6), Battisti 6,5; Germinale 6. All. Fucili.

CHIETI 1922 (4-2-3-1): Serra 6; Cucciniello 6, Conson 6, Laziz 6 (33’ st Esposito 6), Salvatore 6,5 (45’ st Mazzei ng); Mercuri 6, Castellano 6; Sueva 6 (18’ st Gatto 6), Caterino 6, Gaye 6; Fall 6,5 (40’ st Mancini ng). All. Luiso.

Arbitro: Framba di Torino 6.

Rete: 23’ st Salvatore.

Note – espulso Castellano al 50’ per proteste; ammonito Gaye

Per il Fosso la giornata è l’occasione per mettersi alle spalle la malaparata campana. Già, perché dalla trasferta a Piedimonte di domenica scorsa la squadra metaurense era tornata "morsicata dal lupo matese". L’occasione è persa, ahinoi, ma non certo per demerito dei metaurensi, anzi. Ieri sul loro campo hanno offerto probabilmente la migliore prestazione finora in questo campionato. È solo che in questa categoria gli errori si pagano cari. E infatti il gol del Chieti, per quanto molto bello, è venuto sull’unica disattenzione del Fosso in tutta la partita. Nel primo tempo la cronaca non regala chissà che, anche perché le due squadre stanno piuttosto attente in fase difensiva, sicché alla fine si elidono a vicenda. La prima palla in direzione porta capita al 3’, quando Castellano la batte di punizione dai pressi del vertice dell’area di rigore: sopra i legni. Al minuto venti ci prova Fall da in mezzo all’area: anche stavolta il pallone si perde sopra la traversa. Al 24’ la prima occasione del Fosso, se così si può chiamare: ci prova Battisti dal limite, ma il tiro è fuori bersaglio, e non di poco. Alla mezzora Germinale dal limite, ma il tiro è deboluccio, Serra non ha problemi. Un minuto più tardi ancora Germinale: il suggerimento dal limite all’indirizzo di Conti è di quelli belli, ma l’otto di casa manca il guizzo vincente e il pallone si perde oltre i legni. L’ultimo guizzo del primo tempo al 34’, con una girata di Fall da in mezzo all’era su cui Marcantognini interviene tranquillo. La svolta al 23’ del secondo tempo: grande giocata di Fall in contropiede, poi cross dalla fascia in mezzo, colpo di testa di Salvatore, che ruba il tempo al suo guardiano e la mette nel sacco. Che gran peccato, per il Fosso.

"Penso che abbiamo fatto la partita più bella dell’anno – ha detto alla fine mister Fucili – e non meritavamo assolutamente di perderla. Per come abbiamo combattuto oggi, direi che anche il pareggio poteva andarci stretto, e invece…".

a. bia.