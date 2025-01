Fosso C’è delusione ma voglia di riscatto

Perdere la partita nei minuti finale è sempre un dispiacere ma succede! Ne sa qualcosa il Fossombrone che domenica a Teramo era riuscito fino a due minuti dal termine regolamentare a tenere inchiodato il risultato sullo zero a zero. Comunque il suo il Fossombrone l’ha fatto, nel senso che è stato accorto nel concedere campo agli avversari e attento alle loro ripartenze, poi subire un gol ci sta anche perché gli avversari erano di quelli agguerriti e soprattutto ‘assemblati’ nel tempo con un budget di tutto rispetto. Tra i cinquanta tifosi a Teramo anche Francesco Tramontana che non si è mai perso una partita oltre ad essere da sempre molto vicino alla società. "Uno a zero per i padroni di casa al termine di una gara intensa- ha commentato nel dopo partita Tramontana- bene arbitrata da Marinoni di Lodi, nella quale il Teramo ha fatto prevalere il proprio dominio territoriale, spingendo per tutto l’arco dell’incontro. Una vittoria che quindi può dirsi tutto sommato meritata, anche se prendere goal a due minuti dal novantesimo indica che a quel punto il pari poteva anche starci. Una rete giunta al termine della ennesima incursione dei locali, una zampata che non ha lasciato scampo al bravo Bianchini, autore di una grande prestazione condita anche di un rigore parato da campione. Vince dunque il ‘diavolo’, che come noto fa sempre le pentole ed oggi ha fatto anche i coperchi, ma se anche i ragazzi di Fucili tornano a casa a mani vuote rimane comunque la soddisfazione di avere disputato una gara di alto livello, sottolineata anche dagli applausi con cui il nutrito gruppo del ‘Botty’ club ha accompagnato il ritorno negli spogliatoi della squadra. C’è rammarico e delusione, ma bisogna subito guardare avanti e pensare alla prossima. Si torna a Fossombrone tenendoci stretta la prestazione, e se anche le prestazioni non portano punti il ‘Fosso’ sa che è da prestazioni come quella di oggi che passa la strada della salvezza".

Oggi la squadra agli ordini di mister Michele Fucili riprenderà il consueto programma di lavoro per prepararsi alla prossima sfida casalinga con il Chieti, compagine che domenica ha vinto sul proprio terreno con l’Avezzano per 2 a 1 dimostrando di meritarsi il terzo posto nella classifica generale. Sarà un ‘altro avversario tosto per il club del presidente Nardini, ma come ha dimostrato nel girone d’andata la squadra può giocarsela con tutte senza timori reverenziali e al di là della classifica. am.pi.