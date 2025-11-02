Fosso, c’è tensione in Romagna. Con la Sammaurese sarà battaglia

Sammaurese e Fossombrone si affrontano oggi in un match carico di tensione e significati, soprattutto per due squadre che stanno attraversando un momento difficile. Entrambe sono reduci da risultati deludenti, con prestazioni che non hanno convinto le rispettive tifoserie. La Sammaurese sembra aver perso smalto nelle ultime giornate, incassando sconfitte pesanti che hanno minato la fiducia di squadra e ambiente. Il Fossombrone non è messo meglio: i risultati positivi sono ancora un miraggio e le soluzioni tattiche messe in campo finora non hanno prodotto gli effetti sperati. La società ha provato a intervenire sul mercato richiamando Francesco Casolla, attaccante di esperienza e fresco di ritorno proprio dalla Sammaurese. Il suo rientro in maglia biancazzurra rappresenta un segnale forte, difficilmente partirà dal primo minuto a causa dell’assenza nella rifinitura di ieri.

Ci si aspetta una gara bloccata, povera di occasioni. Il Fossombrone punterà su una difesa attenta e sulla rapidità nelle ripartenze, confidando nella capacità di verticalizzare. Il tecnico ospite sembra orientato a sfruttare la fisicità e la corsa dei suoi attaccanti, per provare a sorprendere una retroguardia avversaria non sempre impeccabile. La Sammaurese invece cercherà di giocare con ordine, tenendo il pallino del gioco e provando a creare varchi sulle corsie laterali. Una manovra ragionata, che però dovrà fare i conti con l’ansia da risultato e con la necessità di non scoprirsi troppo. Sarà fondamentale la gestione delle energie mentali, più ancora che dei cambi di modulo o dei nomi in campo. In palio non ci sono solo i tre punti: per entrambe, questa partita rappresenta un possibile punto di svolta.

Così in campo. Fossombrone (4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Giunchetti, Kljajic, Fabbri; Bucchi, Ghinelli, Masawoud; Arcangeli; Sanè, Giometti. A disposizione: Ubertini, Procacci, Imbriola, Mancini, Valmori, Likaxhiu, Agogo, Casolla, Kyeremateng. Allenatore: Marco Giuliodori

Sammaurese (4-3-3): Pollini, Moncastelli, Maggioli, Dall’Osso, Magnanini; Zaccariello, Sare, Conti; Bertani, Lucatti, Dimitri A disposizione: Pazzini, Berto, Oppizzi, Guerra, Infantino, Nisi, Bussi, Deshkaj, Amadori. Allenatore: Giuseppe Lorenzo

Valerio Paganelli