Fosso, che beffa: i tre punti diventano uno. Sogna con Torri, poi il risveglio amaro al 50’

FORSEMPRONESE 1949 UNIPOMEZIA 1938

FORSEMPRONESE: Bianchini 6.5, Ronchetti 6 (40’ st Imbriola ng), Fabbri 6, Bucchi 6, Giunchetti, Kljajic 6, Masawoud 6,5 (13’ st Procacci 6), Ghinelli 5 (44’ st st Valmori ng), Sane 5,5 (28’ st Torri 6,5), Kamagate 6, Kyreemateng 6. Allenatore: Giuliodori.

UNIPOMEZIA: Gariti 6, Suffer 6, Nunes Da Cunha 6,5, Forner Fernandez 6 (37’ st Signorile ng), Pettorossi 6, Esposito 6 (44’ st Okojie 44’ ng), Amadio 6 (13ì st Della Pietra 6), De Santis 6, Bordi 6, Binaco 6, Mokulu 5,5. Allenatore: Casciotti.

Arbitro: Pellegrino, di Teramo 6.

Reti: Torri 36’ st, Nunes Da Cunha 50’ st

Archiviato il pareggio "pesante" guadagnato a Chieti domenica scorsa, Fossombrone, alla sua quinta stagione in serie D, esordisce finalmente davanti al suo pubblico. Lo fa con un altro pareggio, il quale pareggio, va detto, stava per essere archiviato come vittoria fino a pochi secondi dal fischio tripartito della fine (e si era in extra time). Diciamo che se una lezione può essere tratta dalla seconda di campionato, è che non bisogna mai, mai, distrarsi, rilassarsi, pensare già allo spogliatoio. Già, perché l’uno a uno finale è arrivato al quinto minuto di recupero su un tiro al volo dal limite magnanimamente concesso a Nunes Da Cunha, il quale non si fa pregare e la mette alle spalle di Bianchini. Poi festeggia scenograficamente spogliandosi della maglietta, come dargli torto.

Il primo dei tempi era scivolato via noioso fino al quarto d’ora, dopodiché la partita s’era un po’ mossa. Le cose notevoli della prima frazione sono un’occasione per Sane al 31’, che il numero 9 di Fossombrone, da ottima posizione al limite dell’area, spreca sopra la traversa, e poi un rigore abbastanza dubbio che l’arbitro concede al Pomezia al 42’. Succede che Bianchini esce sui piedi di Mokulu e che il numero 89 laziale cade, sia pure con un nonnulla di ritardo sul tocco del portiere: l’arbitro assegna la massima punizione e a quasi tutti pare una decisione un po’ tirata via, visto che il fallo non era sembrato così ovvio da meritare gli undici metri. Poco male, perché poi, sul tiro dal dischetto, Bianchini si distende verso l’angolino basso e respinge il tiro dello stesso Mokulu.

Nella ripresa il tono della partita si alza un po’, anche se le punte spettacolari non si sprecano. Da segnalare un’occasione per Sane al 21’: la punta forsempronese è appostata benissimo nell’area piccola, peccato però che il pallone gli venga sottratto dalla difesa. Al 31’, poi, c’è un ottimo suggerimento filtrante di Ronchetti per Karamate, ma il guardalinee dice che si tratta di off side.

Cinque minuti più tardi arriva la prima svolta della partita: è il gol da sotto misura che Torri mette nel sacco sugli sviluppi di un corner battuto da Procacci (36’ st). Uno a zero. Dopodiché, quando già il tempo regolare ha reso l’anima, succede quel che abbiamo anticipato all’inizio. Uno a uno: Pomezia si rallegra, Fossombrone si mangia le mani per i due punti buttati.

Adriano Biagioli