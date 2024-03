Fosso, che rabbia. Fa festa la Cenerentola

MATESE

1

FOSSOMBRONE

0

MATESE (4-3-3): Rinaldini 6,5; Filosa 6,5, Cassese 6,5, Gagliardini 6, Lesi 6,5; Ricciardi 6,5, Ricamato 6, Bracaglia 6; Galesio 7, Napoletano 6 (29’st Guarino sv), Passewe 6,5 (44’st Langellotti sv). A disp. Palombo, De Marco, Setola, Romano, Siena, Minasi, Guarino, D’Andrea. All. Feola 6,5

FOSSOMBRONE (4-3-2-1): Marcantognini 6 (19’st Amici 6,5); Bianchi 6, Urso 5,5, Rovinelli 5,5, Calvosa 5,5 (40’st Lorenzoni sv); Bucchi 6, Giacchina 5,5 (19’st Casolla 6), Conti 6,5; Palazzi 5,5 (19’st Fagotti 5,5), R.Pandolfi 5 (30’st Battisti sv); Germinale 6,5. A disp. Mea, Pandolfi L., Bio, Brigidi, Procacci. All. Fucili 6

Arbitro: Benestante di Apriliã

Rete: 25’pt Galesio (M)

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti Passewe, Rinaldini, Napoletano, Galesio, Lesi, Calvosa. Recupero pt 2; st 4

Sconfitta a sorpresa per il Fossombrone, battuto per 1-0 dal fanalino di coda Matese. Gara da dimenticare per gli ospiti, che si fermano sue due pali colpiti per poi essere beffati dal colpo di testa di Galesio che regala tre punti ai campani.

La gara. Dopo i primi minuti di studio è il Fossombrone a gestire i ritmi della sfida, trovando buone trame nella metà campo offensiva. La prima occasione è di marca ospite, con Pandolfi che non trova lo specchio della porta. La reazione del Matese arriva solo in contropiede, con Passewe che protesta per un presunto contatto in area non ravvisato dal direttore di gara. Sono sempre gli uomini di Fucili a trovare le occasioni migliori su sviluppo di calcio piazzato: Germinale sale più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si infrange sul palo. Poco più tardi è Conti a cercare la girata dal limite dell’area, con la palla che termina di un soffio sul fondo. Il Fossombrone appare in controllo, ma alla prima occasione è il Matese a passare: Passewe crossa dalla sinistra, Galesio sgomita in area e di testa insacca l’1-0 alle spalle di Marcantognini tra le proteste degli ospiti. La reazione della squadra di Fucili arriva poco dopo, ma è la traversa a salvare i padroni di casa in chiusura di primo tempo.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni latitano: Pandolfi ci prova con un insidioso sinistro la limite, con la sfera che per poco non trova lo specchio della porta. Poco più tardi è Bucchi di testa a sfiorare il pareggio, con la palla che non ne vuole sapere di entrare. Il Fossombrone si riversa in avanti, lasciando ampi spazi al Matese che fallisce diverse occasioni per il raddoppio. Non bastano i cambi di Fucili nel finale per modificare l’inerzia, con il Fossombrone pericoloso solo in mischia sui soliti calci piazzati dalla trequarti. Per il Fossombrone resta il rammarico per un primo tempo sfortunato ed una ripresa giocato sottotono.