Fosso chiamato ad una trasferta incandescente

Il Fossombrone oggi per la diciassettesima giornata e ultima giornata del girone d’andata affronta in trasferta la Città di Isernia S.Leucio, quotata compagine che in classifica generale occupa l’undicesima posizione ed è fuori dalla zona playout di una lunghezza.

Dopo aver perso sette giorni fa di misura (1-0) sul campo dell’Avezzano nei giorni scorsi ha rinforzato il reparto difensivo con Nicolàs Romat, difensore centrale –terzino destro proveniente dal professionismo. Nella sua carriera vanta campionati di serie A in Argentina, in Bolivia e nella sua precedente esperienza europea, un anno di serie A in Olanda.

"Una gara molto insidiosa su un campo ostico - sottolinea mister Michele Fucili - dovremo fornire una prestazione intensa determinata e organizzata per riportare a casa un risultato utile. Dobbiamo dare seguito alle ultime prestazioni e mostrare maturità nel leggere i momenti della partita. Abbiamo alcuni giocatori che hanno problemi influenzali e valuteremo le condizioni fino all’ultimo".

Assenti per infortunio Bucchi e Maroncelli acciaccati Broso e Torri. Si gioca allo Stadio Lancellotta – Isernia alle ore 14,30. La terna. Arbitro Christian De Angelis di Nocera Inferiore. Assistenti: Alfonso Rocco e Davide Eliso entrambi di Castellammare di Stabia.

Così in campo.

Città di Isernia S.L. (4-4-2): Draghi; Franzese, Romat, Miola, Del Bianco; Pettorossi, Perrone, Baba, Antinucci; Bainotto, Cascio. A disp.: Cocchiarella, Valerio, Boriati, Pecoraro, Lopez, D’Angelo, Petruccelli, Di Biase, Arzura, Rinella. All. Farrocco.

Fossombrone: 1949 (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso, Riggioni, Procacci; Amerighi, Podrini, Conti, Pandolfi L.; Kyeremateng, Casolla. Disp.: Amici, Pandolfi R., Kyeremateng, Broso, Giunchetti, Torri, Fraternali, Roberti. All. M. Fucili.

Nella foto: il Fosso impegnato in campo. I tifosi si aspettano molto dalla squadra.