Fosso, conferme per Casolla e Kieremateng. In partenza Camilloni e forse Procaccini

Momento di riposo (ampiamente meritato) quello del Fossombrone, anche se non tutti si godono le ferie, è il caso dei direttori Meschini e D’Anzi che stanno sondando secondo le esigenze del neo mister Giuliodori il mercato e del presidente Nardini che monitora tutti i movimenti in entrata e in uscita.

I due direttori tecnici oltre a puntare su qualche over che compensi le partenze stanno vagliando le rose delle squadre Primavera di società professionistiche per reperire degli under adatti alla categoria. Sul tema delle partenze oramai è ufficiale quella di Nicola Camilloni, difensore (classe 1997) destinato alla K Sport Montecchio Gallo (Eccellenza) e forse di Luca Procacci (classe 1995) jolly di centrocampo e di difesa che ha richieste, così come le ha l’attaccante Broso e altri. Dovrebbe invece rimanere bomber Casolla e sicuramente questa è una notizia che farà i contenti i tifosi considerando la particolare predisposizione del giocatore a trovare la via del gol. Il Fossombrone cercherà di trattenere anche il centrale Urso, altro giocatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. Chiaramente visti i risultati ottenuti nella scorsa stagione i giocatori non possono non avere richieste ma è anche vero che la società ha contribuito a valorizzarli e quindi prima di scegliere altre piazze è giusto che ogni calciatore valuti la decisione anche secondo coscienza.

A proposito di conferme è ufficiale quella dell’attaccante Kieremateng, un giocatore che ha già dimostrato le sue qualità anche se è stato frenato da qualche acciacco di troppo. "Abbiamo avuto una riunione tecnica sabato - sottolinea il direttore sportivo Pietro D’Anzi- oggi (lunedì ndr) inizieremo ad operare a pieno ritmo sul mercato, abbiamo già in mente come muoverci e cercheremo di costruire una bella squadra".

Anche a livello di società ci si sta muovendo per portare nuove sinergie e nuove sponsorizzazioni per un campionato come questo che dà visibilità e prestigio a chi partecipa in maniera diretta alle vicende della compagine. Non per niente il Fossombrone è la prima realtà provinciale del calcio dilettantistico ed è giusto che sia sostenuto.

Guardando le altre del girone, l’Aquila è vicina all’ingaggio dell’attaccante Matteo Panattoni classe 2002 che nella passata stagione per l’Orvietana ha realizzato 18 reti. La Vigor Senigallia ha ufficializzato l’arrivo del difensore De Marco, nella passata stagione al Lentigione (serie D). Il Castelfidardo dopo che mister Giuliodori ha scelto Fossombrone sta puntando per sostituirlo su Sansovini, un buon passato da calciatore. Nei giorni scorsi il Consiglio Federale ha pubblicato le date della prossima stagione. Il campionato di Serie D avrà inizio il 7 di settembre e si concluderà il 3 maggio 2026.

Amedeo Pisciolini