Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza del “Fosso del Turchino” in località Ca’ Labalia, ai confini con Petriano: a occuparsene sono i dipendenti esterni del Comune e la Protezione civile. "Le settimane scorse – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli– a seguito delle piogge, il fosso è esondato nel tratto che attraversa la strada che conduce a Gallo costringendo anche una famiglia ad evacuarea". Ora è stato svuotato con le idrovore il lago formatosi prima dell’attraversamento della carreggiata per l’ostruzione della fognatura con i grossi tronchi e il fango portato a valle dalla piena; attualmente si lavora per cercare di liberare la tubatura ed evitare la rottura del manto stradale incontrando però grosse difficoltà per la grande quantità del materiale che si è accumulato".