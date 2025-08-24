Fosso in campo con la ferrea Fermignanese. Dominano i metaurensi ed è match spettacolo

Fossombrone

2

fermignano

1

: Troselj, Ronchetti, (50’ Brisku), Giunchetti (52’ Valmori), Maggioli, Kljaic, Procacci, Pandolfi, Masawud (74’ Antonelli), Likaxhiu (57’ Bucchi), Accursi, (49’ Sanè), Agogo, (54’ Ghinelli), Giometti, (54’ Pagliari). A disposizione: Martinez, Brisku, Valmori, Kljaic, Bucchi, Ghinelli, Antonelli, Pagliari, Torri, Sanè

FERMIGNANO: Marcantognini, Santi (80’ Patrignani E., Cordella, Giovannelli, Fraternali, Mariotti, Cirulli, Bozzi (60’ Patrignani G., 80’ Mattioli), Surano (60’ Lucciarini), SaidyKhan, Bellucci, Patarchi, Mattioli, Patrignani, Lucciarini, Patrignani, Gabellini, Bravi, Izzo, Cantucci, Cleri.

Si è svolta l’ultima amichevole del precampionato del Fossombrone. Allo stadio Marcello Bonci il Fossombrone di Marco Giuliodori ha affrontato il Fermignano, reduce da una straordinaria stagione in Promozione coronata con il salto di categoria in Eccellenza, grazie alla vittoria dei play-off.

Il Fossombrone scende in campo, con l’ormai canonico 4-3-1-2, con Agogo a legare il gioco dietro le punte, Accursi e Torri. La Fermignanese si schiera con un 4-3-3 con Saidykhan e Cirulli a supporto di Cordella.

Il Fossombrone ha subito l’occasione di passare in vantaggio con Agogo, che spreca una sponda aerea su un bel cambio di gioco dalla destra. Al 15’ c’è da segnalare un brutto infortunio al numero 7 ospite, su un intervento in uscita di Troselj. Alla mezz’ora arriva il vantaggio Fermignanese: Cordella si invola in area e viene trattenuto per la maglia da un difensore, l’arbitro decreta il calcio di rigore; trasformazione impeccabile sotto al sette del numero 9. Il primo tempo si conclude con la traversa di Accursi, su una palla tagliata di Likaxhiu dove il numero 9 arriva, ma non riesce a gonfiare la rete. Il secondo tempo si è acceso fin dai primi minuti con una girandola di sostituzioni da entrambe le parti. Al 51’ Sané ha avuto l’occasione più nitida: servito da un cross basso di GIometti, ha ciccato clamorosamente a porta vuota.

Al 14’ Pagliari ha trovato una splendida imbucata per Sané, che involato verso la porta firma il pareggio metaurense. Il Fermignano ha risposto poco dopo con nuovi innesti, cercando freschezza e dinamismo. Al 21’ Cantucci pennella un gran cross dalla sinistra per Patrignani, che però alza troppo la mira, sprecando una chance d’oro.

Il match ha preso una svolta al 23’, quando Bucchi ha illuminato il campo con una precisa apertura per Masawoud, con il sinistro a incrociare non ha lasciato scampo al portiere, firmando il raddoppio. La rete ha galvanizzato i padroni di casa, che hanno continuato a spingere soprattutto sulle corsie laterali. Infine al 35’ ancora Cantucci, il migliore dei suoi, ha seminato il panico sulla fascia sinistra, servendo in area un pallone teso per il nuovo entrato Patrignani, che da ottima posizione ha calciato alto sopra la traversa, fallendo il possibile gol del pareggio.

Valerio Paganelli