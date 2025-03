Fosso, la striscia buona è finita. Perde in Abruzzo con la terzultima

NOTARESCO 1 FOSSOMBRONE 0

NOTARESCO (3-5-2): Cervellera 6.5; Ferri 6.5, Formiconi 7, Quacquarelli 6.5; Pulsoni 7, Sall 6.5 (25’st Di Sabatino 6), Arrigoni 7, Di Cairano 7, Ciutti 7; Infantino 6 (43’st Belli sv), Kapnidis 6.5 (19’st Forcini 6). A disp.: Loliva, Intinacelli, Felici, Pellacani, Granicelli, Osei. All.: Silva 7

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini 6.5; Bianchi 5.5, Urso 5,5 (25’st Kyeremateng 5.5), Giunchetti 5.5, Camilloni 5 (13’st Procacci 6); Conti 5.5, Thiane 5.5 (43’st Torri sv), R.Pandolfi 6 (36’st L.Pandolfi sv), Satalino 5.5 (28’st Podrini sv); Casolla 5, Broso 5.5. A disp.: Amici, Riggioni, Bucchi, Innocenti. All.: Fucili 5.5

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola

Reti: 39’pt Pulsoni

Note: Spettatori 600 circa. Ammoniti: Camilloni, Thiane, Formiconi. Recupero: 2’+ 5’

NOTARESCO (Teramo)

Battuta d’arresto per il Fossombrone, sconfitto per 1-0 sul campo del Notaresco terzultimo in classifica. La squadra di mister Fucili non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana con la Recanatese, fermando la propria striscia di quattro risultati utili consecutivi: i biancazzurri restano così a ridosso della zona playoff.

La sfida inizia su ritmi piuttosto compassati e con poche occasioni degne di nota, complice anche un campo reso pesante dalla pioggia. Nonostante ciò il Fossombrone prova a prendere le redini della contesa e crea le prime chance offensive: al 10’ è Broso a non inquadrare lo specchio, seguito una decina di minuti più tardi da Riccardo Pandolfi che viene murato da Cervellera.

La gara vive di strappi, con la costanza della poca precisione da parte di entrambe le squadre: alla mezz’ora il Notaresco torna a rendersi pericoloso, con Infantino che impegna Bianchini. Il primo tempo sembra destinato a trascinarsi verso la fine a reti bianche, ma un sussulto improvviso del Notaresco sblocca le ostilità: la difesa ospite allontana la sfera senza troppa precisione, Pulsoni raccoglie e con un preciso diagonale batte Bianchini per l’1-0 dei padroni di casa.

Nella ripresa i ritmi restano bloccati, con il Fossombrone che non riesce a cambiare marcia. Il Notaresco, invece, abbassa il proprio baricentro e con ordine chiude tutti i varchi. Mister Fucili decide allora di mischiare le carte, inserendo Kyeremateng per aumentare l’efficacia offensiva. I biancazzurri, però, non trovano sbocchi interessanti ed anzi sono i locali ad avere le chance più ghiotte: Pulsoni e Infantino falliscono il raddoppio, così come Kapnidis che grazia ancora il Fossombrone. Nel finale la squadra di Fucili prova il tutto per tutto con l’assalto conclusivo, che però non sortisce effetti: il Notaresco controlla fino alla fine e strappa la vittoria con il minimo scarto.

Il Fossombrone resta al sesto posto in classifica a quota 37 punti, a -1 dal quinto posto dell’Ancona: nel prossimo match tornerà tra le mura amiche per ospitare L’Aquila, attualmente seconda forza del girone a pari punti con il Chieti.