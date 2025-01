Fosso, lo ’scivolone’ che rovina la festa. Errore difensivo, Chieti pareggia su rigore

FOSSOMBRONE 1CHIETI 1

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini 6,5; Bianchi 6, Camilloni 6, Giunchetti 6, Procacci 6; Fraternali 6,5 (18’ st Amerighi 6), Pandolfi R. 6, Podrini 6, Conti 6,5; Kyeremateng 6,5 (40’ st Urso ng), Broso (46’ st Torri ng). All. Michele Fucili.

CHIETI (4-3-3): Mercorelli 6; Della Quercia 6, Schiavino 6,5, Di Filippo 6, Guerriero 6; Donsah, Di Paolantonio 6 (13’ st Touré 6), Cordova 6,5: Oddo 6, Ceccarelli 6,5, Forgione 6 (46’ st Balic ng). All. Amaolo.

Arbitro: Mariani di Livorno 6.

Reti: 6’ st Kyeremateng; 31’ st Ceccarelli (rig.).

FOSSOMBRONEContro Chieti s’è visto un Fossombrone estremamente attento e concentrato per gran parte dei novanta minuti. Come del resto era imperativo contro la terza forza del campionato. Con un’unica eccezione, però, che è proprio quella che concede il rigore agli abruzzesi e rovina la festa ai padroni di casa. Alla fine mister Fucili si dirà molto "arrabbiato" (ma lui usa una parola diversa…): come dargli torto, perché sono proprio disattenzioni come quella che possono rivelarsi decisive, in un campionato tirato come questo.

Passando alla cronaca. Il primo tempo è di quelli che si rivelano più interessanti per i tecnici che divertenti per il pubblico. C’è intensità e agonismo, certo, ma sul piano dello spettacolo quasi nulla.

Il primo tiro vagamente in direzione della porta è di Della Quercia, al 3’, ma è senza pretese e va fuori bersaglio. Al 9’ ci prova Pandolfi dai pressi della lunetta, dopo che il portiere aveva respinto un bel tentativo di Kyeremateng. Tre minuti più tardi l’occasione è per Chieti, ma il tiro di Ceccarelli non centra il bersaglio. Al 17’ Cordova ci prova al volo, ma Bianchini non si fa sorprendere. Al minuto 25 Broso dal limite, ma Mercorelli respinge. L’estremo sussulto del tempo lo regala Ceccarelli al 46’, ma la retroguardia metaurense dirotta in angolo.

Al sesto minuto della ripresa la prima svolta della partita si materializza con un gran gol dal limite a firma Nigel Kyeremateng: troppe volte lo avevamo visto esitare al momento del dunque, ma stavolta no. Bravo.

Alla mezzora l’errore difensivo di cui si diceva all’inizio: Fossombrone concede un rigore agli abruzzesi per un presunto fallo su Ceccarelli, dopo un contatto con Conti. È il 30’.

Al minuto 31 lo stesso Ceccarelli realizza dagli undici metri. Obiettivamente, è una possibilità che non si doveva regalare, a un cliente come Chieti. Il quale Chieti se ne va dal Bonci con un risultato che forse nasconde più del dovuto cali di concentrazione di troppo da parte degli ospiti.

Adriano Biagioli