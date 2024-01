Fosso, non sbagliare. Occasione da tre punti

Dopo il rinvio della partita a Vastogirardi per avversità atmosferiche oggi alle ore 14,30 al ‘Bonci’ di Fossombrone il team del presidente Marcello Nardini ospita il Real Monterotondo posizionato nella bassa posizione di classifica e quindi con la necessità di non uscire a mani vuote da questo incontro. Il Fossombrone da parte sua non vorrà farsi sfuggire l’opportunità di aggiungere qualcosa di importante alla sua graduatoria. All’andata il risultato grazie alla rete di Casolla (0-1) premiò il Fossombrone.

"Siamo vogliosi. Dice alla viglia del match l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili- di disputare una gara al massimo delle nostre possibilità contro un avversario molto tenace ed organizzato e dobbiamo capire che soprattutto nel girone di ritorno serveranno ancora di più solidità di squadra e grande attenzione ai particolari. È una partita da giocare con testa cuore e organizzazione e cercheremo di onorare al massimo la presenza dei nostri tifosi". I laziali di Monterotondo arrivano a Fossombrone caricati dal punto (casalingo) di domenica scorsa contro gli abruzzesi dell’Aquila. "Gara importante- spiega il tifoso storico del Fossombrone Francesco Tramontana- per tanti motivi: innanzitutto per confermarsi la sorpresa più bella del girone, in secondo luogo per dare una robusta spallata ed allontanarsi in maniera forse definitiva dalla parte destra della classifica, ed infine perché tornare al successo darebbe a tutto l’ambiente una nuova iniezione di entusiasmo e fiducia, in una situazione alla quale tutti la scorsa estate avremmo messo la firma e controfirma". Il Fossombrone oggi sarà privo degli squalificati Pagliari e Conti de dell’infortunato Bio ma può contare su molte soluzioni, e nelle ultime giornate chi è sceso in campo si è sempre reso protagonista di buone prestazioni. Arbitra Mattia Mirri di Savona, assistenti Andrea Cannoni di Citta’ di Castello e Matthias Crisafulli di Imperia.

La probabile formazione del Fossombrone (4-4-2): Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa; Palazzi, Pandolfi L., Pandolfi R., Procacci; Fagotti, Battisti. A disp: Amici, Camilloni, Germinale, Casolla, Lorenzoni, Mea, Aguzzi, Fraternali, Giacchina. All. M. Fucili.

Amedeo Pisciolini