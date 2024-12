Fosso, peccato gli errori: "Ma ottima reazione"

Pari e patta tra Ancona e Vigor Senigallia in un match tra due squadre assai simili, ad incominciare dalla classifica, entrambe seste e con gli stessi punti (24) e a due lunghezze dalla zona playoff. Un pareggio, quello del Fossombrone, che segue l’1 a 1 di sette giorni prima ad Ancona. Ora domenica prossima i metaurensi saranno impegnati sul campo dell’Isernia San Leucio, team reduce dalla sconfitta ad Avezzano e che in classifica ha 18 punti. Si riprenderà poi con l’anno nuovo il 5 gennaio con la trasferta a Teramo che all’andata fu battuto per 4 a 1. Ritornando al presente, il pareggio con il Senigallia può essere considerato, vista la bella prestazione, positivo. "Siamo partiti moto bene creando diverse situazioni da gol e poi siamo andati in vantaggio – cosi mister ripercorre l’andamento del match il giorno dopo – i primi venti minuti abbiamo interpretato molto bene la gara, poi invece abbiamo avuto un blackout di dieci minuti: una serie di ingenuità clamorose che ci hanno portato addirittura a trovarci sotto, a quel punto la partita si era complicata ma siamo stati bravi a non disunirci e a trovare la rete del pareggio alla fine del primo tempo. Del secondo tempo sono contento perché non abbiamo concesso grosse situazioni ai nostri avversari, invece abbiamo creato alcune occasioni pr vincerla. Una gara che è stata molto combattuta e alla fine credo che il risultato sia stato giusto. Sono contento perché abbiamo dimostrato, pur commettendo delle ingenuità, maturità nello stare sempre in partita. Ora dobbiamo cercare in questa settimana prima della sosta di recuperare le energie, c’è l’ultimo sforzo da fare ad Isernia dove dovremo dare tutto. Quella di domenica è la seconda buona prestazione di fila dopo alcune battute d’arresto e ci deve dar consapevolezza ed entusiasmo".

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento del direttor generale Marco Meschini: "Abbiamo fatto un’altra grande prestazione, di temperamento e di carattere, abbiamo messo anche qualità su un campo pesante e contro un’ottima squadra come è la Vigor Senigallia, siamo partiti forte, abbiamo fatto l’uno a zero meritatamente poi abbiamo regalato due gol su due situazioni che potevamo evitare, ma piano piano siamo cresciuti e siamo stati molto bravi a riprendere il risultato, un pareggio giusto. Ottimo l’atteggiamento della squadra".

Con la doppietta contro la Vigor Senigallia, il bomber Francesco Casolla è il capocantiere del girone con 11 reti. Oggi la ripresa degli allenamenti. Amedeo Pisciolini