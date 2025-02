Fosso, prova del fuoco. Fucili: "E’ un orgoglio"

Con la consapevolezza di dover affrontare la più forte del campionato (la classifica parla chiaro) il Fossombrone oggi va in trasferta al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto per misurarsi con la Sambenedettese di mister Palladini. "In estate quando esce il calendario - sottolinea il dg del Fossombrone Marco Meschini- la partita di San Benedetto la segniamo in modo particolare, la Samb è un dream-team..ha giocatori forti in tutti i reparti. Ha uno staff che conosce molto bene l’ambiente e sa quello che serve per vincere i campionati, ha una società solida che sta facendo molto bene; giocare in uno stadio del genere sicuramente è un premio per tutti noi, per cui non vediamo l’ora di poterci misurare in questo ambiente e vedere se ancora una volta potremmo essere all’altezza della situazione. L’atteggiamento che dovremmo avere è quello di non pensare troppo a quello che abbiamo intorno, si gioca comunque 11 contro 11 e dobbiamo lottare su ogni pallone come se fosse il pallone più importante di tutta la stagione. Dopo di che situazioni episodi valori dei giocatori ed un po’ di fortuna faranno la differenza". "Giocare di fronte alla prima classifica e di fronte a un pubblico di categoria superiore – dice l’allenatore Michele Fucili - è sicuramente un motivo di orgoglio e soddisfazione per tutta Fossombrone però al tempo stesso siamo ben consapevoli della difficoltà della gara e che servirà la partita perfetta per cercare di riportare a casa un risultato positivo".

Così in campoSambenedettese (3-4-1-2): Orsini; Pezzola, Gennari, Orfano; Zini, Candellori, Guadalupi, Chiatante; Sbaffo; Eusebi, Kerjota . A. disp. Grillo, Baldassi, Battista, D’Eramo, Toure, Zoboletti, Moretti, Lulli, Paolini. All: PalladiniFossombrone (4-3-3): Bianchini; Bianchi, Urso, Giuchetti, Procacci; Pandolfi R., Pandolfi L., Podrini; Fraternali, Pagliari, Casolla. A disp. Amici, Riggioni, Amerighi, Satalino, Torri.La terna: arbitro Giuseppe Lascaro (Matera), assistenti Giovanni Fiorucci (Gubbio) e Gianluca Guerra (Nola).

Amedeo Pisciolini