Fosso, quarto ko di fila. Notaresco di rigore

NOTARESCO

(4-3-1-2): Bianchini 6; Ronchetti 6, Giunchetti 6 (33’ st Imbriola 6), Kljaijc 6, Fabbri 6,5; Bucchi 6 (23’ st Likakhiu 6), Ghinelli 6,5, Masawoud 6,5 (28’ st Mancini 6); Arcangeli 6; Sane 6 (10’ st Casolla 6), Giometti 6,5 (17’ st Kyeremateng 6).

A disposizione: Ubertini, Brisku, Borchia, Valmori, Isidori.

Allenatore: Marco Giuliodori

NOTARESCO (4-3-1-2): Boccanera 6; Taddei 6, Pjetri 6, Formiconi 6, Quacquarelli 6; Arrigoni 6,5, Zancocchia 6 (18’ st Belli 6), Forcini 6; Di Sabatinio 6 (20’ st Andreassi 6); Paudice 6, Pistillo 6. A disposizione: Perri, Palazzese, Buonavoglia, Rufini, Di Cairano, Scarpantoni, Belli, Gramenzi, Cissè. Allenatore: Roberto Vagnoni

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata 5,5.

Reti: Arrigoni al 35’ st su rigore

Quarta sconfitta consecutiva inanellata dalla Forsempronese. Stavolta, col Notaresco, la mala parata è arrivata di rigore (35’st), che però deve aver visto solo l’arbitro, perché tra il pubblico le facce erano per lo più perplesse e qua e là arrabbiate. E dire che fino a lì la partita, per lo meno come iniziativa e possesso palla, l’aveva fatta Fossombrone. Molta attenzione e quasi nessuna sbavatura, da parte dei ragazzi di Giuliodori, solo che davanti non c’è stata concretezza e quindi le non moltissime occasioni non sono state sfruttate a dovere. Va peraltro rammentato che Giuliodori si è pure giocato la carta del ritornato Casolla, entrato per Sane al 10’ della ripresa, ma si sa, nel calcio non ci sono formule magiche. Casolla ci ha messo la solita grinta, ma nell’occasione non è bastato. Sicuramente la sua voglia di gol tornerà utile non prosieguo.

Le occasioni. Una piuttosto ghiotta capita sul piede di Sane appena al 10’, ma il numero nove di casa manca l’attimo e Boccanera respinge. Al 31’ sempre Sane protagonista: stavolta la dà fuori per Masawoud, che tira pronto: il portiere del Notaresco respinge ancora, idem 10 minuti più tardi, quando salva la porta su un’incursione da sotto misura dei metaurensi. All’11’ della ripresa tocca a Bianchini salvare la patria forsempronese, lo fa in anticipo su Zancocchia. Cinque minuti dopo ci prova Giometti da sotto misura, palo.

Al 35’ la svolta della partita, come detto al principio. C’è una presa alta di Bianchini a bloccare una conclusione del Notaresco. L’arbitro dice che nel corso dell’azione c’è stato un fallo da rigore e indica gli 11 metri. Arrigoni e non sbaglia.

a.b.