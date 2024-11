Fosso rialzati "Ora guardiamo già a Castello"

"Il ‘Fosso’ fa la partita creando le occasioni migliori, e però esce dal campo sconfitto". Poche parole ma significative, quelle di Francesco Tramontana tifoso storico del team metaurense, nel dopo match sul campo del Roma City. "Quando inizi una partita e prendi gol con un rilancio di in nostro giocatore sul viso dell’avversario e ne scaturisce un pallonetto al nostro portiere e finisci con un rigore sbagliato e con in mezzo almeno cinque occasioni clamorose per segnare si capisce che l’altro ieri era difficile fare risultato. – è il commento post partita dell’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- Detto questo quando si perde nonostante la buona prestazione evidentemente dovevamo fare meglio e quindi dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi. La testa deve essere rivolta subito a domenica prossima dove ci aspetta uno scontro salvezza molto importante".

"Sicuramente il primo gol è stato frutto di sfortuna- aggiunge il direttore generale Marco Meschini-Poi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo creato diverse situazioni per poter far gol purtroppo nel secondo tempo con un contropiede la partita si è complicata ancora di più, per cui ripartiamo dalla prestazione, resettiamo e recuperiamo le energie mentali che ci servono per la prossima trasferta di Castelfidardo che sarà sicuramente molto ma molto difficile". Ritornando alla partita che è stata possibile seguire anche via web, c’è da rimarcare, come i commenti hanno già evidenziato, che a fare la gara è stato il Fossombrone, che per mera sfortuna su un’azione (a definirla rocambolesca è poco) era passato in svantaggio dopo appena tre minuti di gioco. Sfortunato anche Casolla che si è visto respingere sulla linea di porta dal portiere avversario e poteva essere la rete dell’1 a 1. L’attaccante del Fossombrone ha poi colto il palo anche nella ripresa e poteva essere il gol che riapriva la partita.

Quindi un Fossombrone decisamente sfortunato, ma rimane la prestazione e la convinzione dei propri mezzi e di potersela giocare con tutti, come ha dimostrato anche a Roma contro una squadra costruita per viaggiare nei quartieri dell’alta classifica e il suo ritorno sul mercato ne è la conferma. Ora domenica il team del presidente Nardini andrà a fra visita al Castelfidardo che l’altro ieri ha perso sul terreno de L’Aquila per 1 a 0 e che quindi cercherà di riscattarsi anche perchè in uqesto momento sta occupando la zona della bassa classifica.

Amedeo Pisciolini