Fosso, trasferta tosta. Anche il Sora vuole punti

Il Fossombrone è atteso oggi a Sora per la sua terza trasferta della stagione. Dopo il pareggio acciuffato mercoledì in extremis grazie alla zampata di Bucchi, i metaurensi vogliono proseguire la striscia positiva e tornare dal Lazio con altri punti in tasca. Mister Giuliodori dovrebbe confermare il modulo che ha permesso di riacciuffare la sfida con il Giulianova: difesa a quattro, Bucchi davanti alla retroguardia a schermare e contenere, con le due mezzali pronte a inserirsi. Possibili novità in avanti, come già visto nell’ultima uscita, quando Masawoud è stato schierato in attacco per sfruttarne gli inserimenti offensivi. Restano invece ai box i due capitani, Pagliari e Conti, il cui rientro è molto atteso per ridare esperienza e leadership alla squadra della loro città.

Il Sora, reduce da una stagione tra alti e bassi, si è rinforzato in estate con innesti di esperienza come Marcello Trotta — ex Crotone, Sassuolo e Frosinone, con presenze anche in Serie A — e con diversi giovani per dare freschezza al gioco di mister Schettino. L’avvio di campionato, però, non ha rispettato del tutto le aspettative: i bianconeri arrivano all’appuntamento reduci dalla sconfitta infrasettimanale con la Maceratese, subita a cinque minuti dal triplice fischio. Una battuta d’arresto che ha lasciato delusione nell’ambiente. Lo scorso anno il Sora ha centrato la salvezza solo nelle ultime giornate, grazie a una rimonta dopo aver chiuso l’andata nelle zone basse della classifica. In questa stagione i tifosi sorani chiedono di più e spingono la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali, evitando di restare invischiata nella lotta per la salvezza. Negli ultimi due campionati, Sora e Fossombrone si sono affrontati più volte, sempre in sfide equilibrate: tra pareggi e gare decise di misura, non è mai mancato lo spettacolo. Nella scorsa stagione, all’andata a Fossombrone finì 1-1, mentre al ritorno, lo scorso gennaio, i ciociari si imposero 2-1 con la doppietta di Stampete dopo il vantaggio di Kyeremateng per i marchigiani.

Entrambe le squadre puntano a mantenere la categoria e lo scontro diretto è di conseguenza molto atteso: nessuno vorrà perdere. I presupposti ci sono per 90 minuti intensi, con gol e belle giocate da entrambe le parti.

Così in campo. SORA (4-3-3): Laukzemis; Migliazza, Ferrari, Orazzo, Bassini; Pecchia, Mellini, Speranza; Stampete, Trotta, Bolò. A disposizione: Mutavic, Ippoliti, Filì, Flaminio, Dini, Lauria, Casciano, Vono, Rao. All. Massimiliano Schettino

(4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Giunchetti, Kljaic, Fabbri; Bucchi, Masawoud, Ghinelli; Agogo; Sanè, Kyeremateng. A disposizione: Ubertini, Brisku, Procacci, Imbriola, Likaxhiu, Valmori, Antonelli, Di Paoli, Giometti. All. Marco Giuliodori Valerio Paganelli