Fosso, trasferta tosta. Anche il Sora vuole punti

Raffaele Marmo
Pesaro
28 set 2025
REDAZIONE PESARO
Oggi scontro diretto che promette spettacolo: i laziali devono riprendersi dal ko con la Maceratese. Giuliodori verso la conferma del modulo di mercoledì.

Foto di squadra del Fossombrone, in questa stagione, nella prima partita in casa. Contro il Sora i biancoazzurri sono chiamati a un match difficile

Foto di squadra del Fossombrone, in questa stagione, nella prima partita in casa. Contro il Sora i biancoazzurri sono chiamati a un match difficile

Il Fossombrone è atteso oggi a Sora per la sua terza trasferta della stagione. Dopo il pareggio acciuffato mercoledì in extremis grazie alla zampata di Bucchi, i metaurensi vogliono proseguire la striscia positiva e tornare dal Lazio con altri punti in tasca. Mister Giuliodori dovrebbe confermare il modulo che ha permesso di riacciuffare la sfida con il Giulianova: difesa a quattro, Bucchi davanti alla retroguardia a schermare e contenere, con le due mezzali pronte a inserirsi. Possibili novità in avanti, come già visto nell’ultima uscita, quando Masawoud è stato schierato in attacco per sfruttarne gli inserimenti offensivi. Restano invece ai box i due capitani, Pagliari e Conti, il cui rientro è molto atteso per ridare esperienza e leadership alla squadra della loro città.

Il Sora, reduce da una stagione tra alti e bassi, si è rinforzato in estate con innesti di esperienza come Marcello Trotta — ex Crotone, Sassuolo e Frosinone, con presenze anche in Serie A — e con diversi giovani per dare freschezza al gioco di mister Schettino. L’avvio di campionato, però, non ha rispettato del tutto le aspettative: i bianconeri arrivano all’appuntamento reduci dalla sconfitta infrasettimanale con la Maceratese, subita a cinque minuti dal triplice fischio. Una battuta d’arresto che ha lasciato delusione nell’ambiente. Lo scorso anno il Sora ha centrato la salvezza solo nelle ultime giornate, grazie a una rimonta dopo aver chiuso l’andata nelle zone basse della classifica. In questa stagione i tifosi sorani chiedono di più e spingono la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali, evitando di restare invischiata nella lotta per la salvezza. Negli ultimi due campionati, Sora e Fossombrone si sono affrontati più volte, sempre in sfide equilibrate: tra pareggi e gare decise di misura, non è mai mancato lo spettacolo. Nella scorsa stagione, all’andata a Fossombrone finì 1-1, mentre al ritorno, lo scorso gennaio, i ciociari si imposero 2-1 con la doppietta di Stampete dopo il vantaggio di Kyeremateng per i marchigiani.

Entrambe le squadre puntano a mantenere la categoria e lo scontro diretto è di conseguenza molto atteso: nessuno vorrà perdere. I presupposti ci sono per 90 minuti intensi, con gol e belle giocate da entrambe le parti.

Così in campo. SORA (4-3-3): Laukzemis; Migliazza, Ferrari, Orazzo, Bassini; Pecchia, Mellini, Speranza; Stampete, Trotta, Bolò. A disposizione: Mutavic, Ippoliti, Filì, Flaminio, Dini, Lauria, Casciano, Vono, Rao. All. Massimiliano Schettino

(4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Giunchetti, Kljaic, Fabbri; Bucchi, Masawoud, Ghinelli; Agogo; Sanè, Kyeremateng. A disposizione: Ubertini, Brisku, Procacci, Imbriola, Likaxhiu, Valmori, Antonelli, Di Paoli, Giometti. All. Marco Giuliodori Valerio Paganelli

