Fosso, un bicchiere mezzo pieno. Non c’è il risultato ma il gioco sì

È stata una giornata negativa quella dell’altro ieri per il Fossombrone. Negativa soprattutto per il risultato, meno sul piano del gioco. Di certo il Castelfidardo era ‘affamato’ di punti e la vittoria l’ha cercata con intensità. "Anche se a livello di occasioni- spiega l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- la partita è stata equilibrata sul due a uno abbiamo avuto una grande occasione per pareggiare, nel complesso credo che a livello di preparazione il Castelfidardo ha fatto meglio di noi vincendo tanti duelli. Fermi restando che sappiamo bene quelli che sono i nostri obiettivi, non ci eravamo illusi prima e non ci demoralizziamo adesso, credo che il campionato sia fatto di momenti e in questo specifico dobbiamo fare di tutto per ritrovare più compattezza e solidità". "Diciamo subito- ha commentato il tifoso storico e da sempre vicino alla società Francesco Tramontana- che tanto era stata occasionale e anche sfortunata la sconfitta di due domeniche fa contro il Roma City tanto meritata è stata la vittoria di oggi della squadra di casa, una squadra che è scesa in campo con l’argento vivo addosso a caccia di tre punti fondamentali. Un Castelfidardo cui nei fatti è stato concesso un intero primo tempo, e che ha condotto la gara usando le armi che di solito sono proprie del Fossombrone, ossia brillantezza ed intensità. Al trentunesimo del primo tempo la prima rete, nata da una percussione importante della squadra di casa, una rete che è giunta quando la sfuriata iniziale del Castelfidardo sembrava placarsi, e che ha portato le due squadre a riposo sul risultato di uno a zero per i biancoverdi locali. Storia simile nella ripresa, con il Castelfidardo ancora in rete al quarto d’ora, eppure a quel punto la reazione degli uomini di Fucili portava Riccardo Pandolfi a segnare la rete del due ad uno. Mancavano ancora una quindicina di minuti al novantesimo, con le ambizioni di rimonta che si spegnevano però tra le braccia del portiere locale ed il Castelfidardo che sul ribaltamento di fronte portava addirittura a tre le segnature, fissando il risultato sul tre ad uno finale. Questo secondo stop consecutivo deve ricordare a tutti l’importanza dell’obiettivo salvezza, e le difficoltà che ci saranno a raggiungerlo".

"Un grande applauso- ha concluso Tramontana - ai ragazzi del ‘Botty’ Club, sempre numerosi ed in grado di incitare anche a Castelfidardo la squadra per tutti i novanta minuti. La salvezza in categoria richiede il sostegno di tutti, guardiamo avanti senza rammarico e rimpianti, con il supporto di una tifoseria così i ragazzi si rifaranno presto". Dopo due trasferte il Fossombrone domenica ritornerà a giocare in casa contro l’Avezzano che l’altro ieri ha perso tra le proprie mura contro la Fermana.

Amedeo Pisciolini